【港交所股價】高盛3大原因籲沽港交所　科技股回流已反映

▲ 高盛認為港交所現值超出基本面，下調評級。

中資科技股近期輪流發力創新高，繼美團點評 （03690） 業績後大爆發，阿里巴巴 （09988） 今日也乘螞蟻集團新股IPO有進展創新高。港交所 （00388） 被視為受惠近月科網狂潮的股份，並創出上市20年新高，惟高盛最新分析指，港交所現有股價明顯已超出基本面，並列出3大原因論解，因此調低港交所評級，由「中性」降至「沽售」，12個月目標價維持335元。

港交所午後股價跌1.4%，最新報375.6元，成交7.3億。

首先，高盛認為，港交所3個月累升近5成，已經反映美國中概股回流潮因素，因三大中概股阿里巴巴、京東 （09618） 、網易 （09999） 已佔美國中概股54%成交，換言之，再多中概股回流的威力也難及現有已第二上市股份。

其次，高盛指出，下半年港股成交增長放慢，該行指南向交易港股通活躍度，與A、H股差價有正面相關度，認為港股通每月淨買入會由約70億美元，漸回落至40億美元，明年、後年再跌至20億美元，料成交也會隨之而降。高盛續指，港股成交高峰通常1至2年出現，雖較以往3至4年加密，但現時已經出現高峰後，流通速率（即股份成交相對市值）料短期難以創新高。

最後，高盛指，港交所估值已處於歴史高位，已大致反映中期增長機會。

高盛指，港交所獨市生意、毛利高且穩定，強勁中期增長前景，都令港交所較其他受疫情打擊的金融股更為吸引，但港交所已超出基本因素，增長也會放慢。

該行指，目前予港交所目標價相當於37倍2021年市盈率，高盛對港交所未來兩年的盈利預測，較市場平場預期低8%。

高盛稱，若大型中概股香港成交增長快於預期，A股MSCI指數期數推出和收入貢獻較預測來得更早。港交所在最樂觀預測可升至434元，相當於明年市盈率40倍。

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記者：麥德銘