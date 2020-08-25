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【新冠肺炎】專家指印度將取代巴西 成為全球第二「重災區」

理財智慧 14:26 2020/08/25

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新冠肺炎疫情持續，全球確診人數已經多於2350萬人，全球死亡人數逾81萬人。印度於周日（23日）新冠肺炎確診病例周日（23日）突破300萬，每日新增數萬個病例，有專家認為，印度有可能在一個月內超越巴西，成為全球第二重災區。

相關文章：【新冠肺炎】新西蘭延長奧克蘭封城4天 總理：2020是可怕的一年

印度在16天內，有100萬宗新冠肺炎確診病例，總數突破300萬例；截至周一（24日）晚，累計確診病例已達313萬宗，死亡人數直逼6萬。

相關文章：【新冠肺炎】內地啟動緊急使用疫苗  4類人先接種建社區防疫屏障

印度疫情的情況越來嚴重，有外媒體引述專家表示，全球第二重災區巴西現時累積病例為360萬宗，但印度每天新增病例數幾乎是巴西的2.5倍，因此印度由可能在一個月內超越巴西，成為全球第二重災區。

責任編輯：翁嘉陽

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