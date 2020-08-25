【新冠肺炎】專家指印度將取代巴西 成為全球第二「重災區」

新冠肺炎疫情持續，全球確診人數已經多於2350萬人，全球死亡人數逾81萬人。印度於周日（23日）新冠肺炎確診病例周日（23日）突破300萬，每日新增數萬個病例，有專家認為，印度有可能在一個月內超越巴西，成為全球第二重災區。

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印度在16天內，有100萬宗新冠肺炎確診病例，總數突破300萬例；截至周一（24日）晚，累計確診病例已達313萬宗，死亡人數直逼6萬。

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印度疫情的情況越來嚴重，有外媒體引述專家表示，全球第二重災區巴西現時累積病例為360萬宗，但印度每天新增病例數幾乎是巴西的2.5倍，因此印度由可能在一個月內超越巴西，成為全球第二重災區。

責任編輯：翁嘉陽

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