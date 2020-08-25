【乳業股】現代牧業：料下半年可維持上半年利潤增長 奶價持續向上

▲ 現代牧業總裁高麗娜表示，疫情造就乳業長期增長，預期下半年原奶價格較上半年高。

現代牧業 （01117） 上半年多賺76.8%至2.2億元（人民幣，下同），核心淨利潤按年急增4.9倍至1.5億元。現代牧業總裁高麗娜表示，疫情造就乳業長期增長，預期下半年原奶價格較上半年高，相信下半年可維持上半年的利潤增長，不會降低。

高麗娜指，疫情為乳業提供良好機遇，內地專家提醒市民要提升免疫力，多喝奶及吃蛋，變相幫助公司作免費廣告。由於國內消費者更重視喝牛奶，而且國外乳製品進口受阻，料後期整個市場的反彈良好。

上半年原料奶平均銷售單價按年增0.5%至3.87元，加上單產提升，總產奶量增加10%至75萬噸，帶動收入增10%至28.3億元。隨產奶量及成乳牛規模增加，毛利率增2.3個百分點至37.2%。

高麗娜指，第三季在高溫天氣下，奶量會減少，下半年原奶價格會較上半年高，而第四季是產奶量高峰期，只要做好管理，相信上半年增長趨頭可延至下半年。

今年是集團成立15周年及上市10周年，問及會否派特別股息，高麗娜指，要到年底董事才會決定。

對於股價走勢與A股上市的同業有差距，高麗娜認為，公司股價低估，對此表示困惑，但公司會先把業績造好。

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編輯：袁諾曦