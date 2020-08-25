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【異動股】信義光能爆上破頂　目標價看高至12元

即市財經 13:05 2020/08/25

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由於光伏玻璃銷量和均價按年增長，以及生產成本降低，信義光能上半年純利按年增長48%。

近日市場焦點落在阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 等新經濟股上，惟不少新經濟股的估值已升至天價。若想在市場分一杯羹，不妨在一眾盈喜股中尋寶，更可望追落後，如信義光能 （00968） 及其母公司信義玻璃 （00868）

隨着疫情緩和，內地不少基建、新能源等工程復工趕工，帶動相關股份累升不少。以信義光能為例，由於光伏玻璃銷量和均價按年增長，以及生產成本降低，上半年純利按年增長48%，為盈喜上限。在內地消費升級的大前題下，料市場更傾向於購買更薄的雙層太陽能玻璃，需求料持續，股價更可望愈升愈有。

技術走勢上，信義光能一浪高於一浪，今早盤中一棍突破短期阻力9.5元水平，盤中高見9.77元，不妨趁勢追入，止蝕位放在20天綫。信義光能預測市盈率為25.9倍，同業水平約27.4倍，仍有空間追落後，股價不妨望高至12元。

至於信義光能母公司的信義玻璃，上半年純利大減3成半，符合早前預告，部分受到去年有一次性收入影響。隨着內地疫情緩和，第二季新建築完工率逐步回升，玻璃售價亦逐步反彈。倘內地復甦步伐持續，下半年業績亦有望改善。信義玻璃今早破頂，盤中高見13.56元。技術走勢上，多條平均綫向上整齊排列，形勢大勇，不妨在10天綫伺機部署。

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編輯：江麗琦

 

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