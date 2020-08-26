  • 30°C
香港時間 : 2020826日 (三) 09:24
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【iM每周一句】Apple曾面臨破產　Tim Cook放棄高薪厚職加入

環球政經 09:02 2020/08/26

分享：

「你要找到你的價值理念並堅持下去，找到屬於你的北極星，你會作出選擇，過程中會有容易也有困難，還有些會讓你質疑一切。」──蘋果公司行政總裁庫克

提到科企龍頭蘋果公司（Apple），不少人或會先想起其中一位創辦人、已故的喬布斯（Steve Jobs），然後相信會是近年的掌舵人庫克（Tim Cook）。庫克在入職蘋果前，工作經驗也是十分豐富，甚至可以說是「當紅炸子雞」，他畢業後先進入美國跨國科技及諮詢公司IBM工作逾10年。

相關文章：【美股焦點】蘋果突破500元大關 疫情見底後升逾120%

據指，初入職時，工業工程科出身的庫克是在IBM擔任物料採購員一職，確保生產電腦所需的零件數量無誤的情況下，在特定時間到達裝配線。由於他能夠更善用各種資源優化系統，也被公司認為是高潛力人才。IBM工廠每年也會列出25位最有前途的年輕人，而庫克更是位列榜首。

及後，庫克也曾到其他公司打工，而薪水看下也是相當不錯。單以他曾在Intelligent Electronics工作為例，其底薪為25萬美元及6.75萬美元獎金，另持10萬股股票。

1998年，喬布斯邀請庫克加入蘋果，在1996年時，蘋果的市值也到30億美元。值得一提的是，蘋果當時是一間面臨破產邊緣的公司，而庫克當時任職的Compaq則是電腦市場龍頭。庫克受喬布斯改革產品的信念影響，答應放棄高薪厚職加入蘋果。

2011年庫克接替喬布斯，出任行政總裁時，不被外界看好，更認為是蘋果輝煌時代即將結束。蘋果近期股價報捷，市值在8月19日達到兩萬億，是美國乃至全球首間市值突破兩萬億的企業。時至今日，蘋果依然堅守科技界企業龍頭位置，庫克可謂功不可沒。

緊貼更多理財資訊請按此

iMoney全新網上專欄的內容請按此

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

責任編輯：黎淑雯

畢業 股票 美元 採購 美國 Apple

上一篇文章

【新股IPO】螞蟻集團架構大公開　馬雲掌實際否決權 承諾捐股做公益

下一篇文章

【新盤出擊】樓市見底訊號現? 疫情放緩春江鴨爭入市 駿嶺薈單位逾3千萬沽
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【農夫山泉IPO】農夫山泉醞釀10年終上市　被喻為「中國的可口可樂」
【農夫山泉IPO】農夫山泉醞釀10年終上市　被喻為「中國的可口可樂」
【屋仔跌價】趁樓價跌換樓做屋仔業主 康樂園減價220萬即獲家庭客買入
【屋仔跌價】趁樓價跌換樓做屋仔業主 康樂園減價220萬即獲家庭客買入
【疫市筍盤】港島區居然仲有三字頭兩房? 呢個筍盤放售3日即沽 呎價僅1.17萬
【疫市筍盤】港島區居然仲有三字頭兩房? 呢個筍盤放售3日即沽 呎價僅1.17萬
【豪宅疫情】新移民劈價賣豪宅　連稅慘蝕7,000萬
【豪宅疫情】新移民劈價賣豪宅　連稅慘蝕7,000萬
【農夫山泉IPO】農夫山泉即日起招股入場費4343元　多間券商已預留逾千億孖展　
【農夫山泉IPO】農夫山泉即日起招股入場費4343元　多間券商已預留逾千億孖展　
【農夫山泉IPO】認購農夫山泉9633前　不可不知的5件事
【農夫山泉IPO】認購農夫山泉9633前　不可不知的5件事