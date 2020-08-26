【iM每周一句】Apple曾面臨破產　Tim Cook放棄高薪厚職加入

「你要找到你的價值理念並堅持下去，找到屬於你的北極星，你會作出選擇，過程中會有容易也有困難，還有些會讓你質疑一切。」──蘋果公司行政總裁庫克

提到科企龍頭蘋果公司（Apple），不少人或會先想起其中一位創辦人、已故的喬布斯（Steve Jobs），然後相信會是近年的掌舵人庫克（Tim Cook）。庫克在入職蘋果前，工作經驗也是十分豐富，甚至可以說是「當紅炸子雞」，他畢業後先進入美國跨國科技及諮詢公司IBM工作逾10年。

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據指，初入職時，工業工程科出身的庫克是在IBM擔任物料採購員一職，確保生產電腦所需的零件數量無誤的情況下，在特定時間到達裝配線。由於他能夠更善用各種資源優化系統，也被公司認為是高潛力人才。IBM工廠每年也會列出25位最有前途的年輕人，而庫克更是位列榜首。

及後，庫克也曾到其他公司打工，而薪水看下也是相當不錯。單以他曾在Intelligent Electronics工作為例，其底薪為25萬美元及6.75萬美元獎金，另持10萬股股票。

1998年，喬布斯邀請庫克加入蘋果，在1996年時，蘋果的市值也到30億美元。值得一提的是，蘋果當時是一間面臨破產邊緣的公司，而庫克當時任職的Compaq則是電腦市場龍頭。庫克受喬布斯改革產品的信念影響，答應放棄高薪厚職加入蘋果。

2011年庫克接替喬布斯，出任行政總裁時，不被外界看好，更認為是蘋果輝煌時代即將結束。蘋果近期股價報捷，市值在8月19日達到兩萬億，是美國乃至全球首間市值突破兩萬億的企業。時至今日，蘋果依然堅守科技界企業龍頭位置，庫克可謂功不可沒。

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責任編輯：黎淑雯