【藍籌業績】碧桂園半年核心淨利潤跌8.6% 中期息削一成至20.55分

▲ 碧桂園上半年少賺9.6%至141.3億元人民幣，核心淨利潤跌8.6%至146.1億元人民幣。

藍籌股碧桂園 （02007） 上半年少賺9.6%至141.3億元（人民幣，下同），核心淨利潤跌8.6%至146.1億元，派中期息削一成至20.55分，碧桂園半年派息總額佔核心淨利潤總額31%。碧桂園中午收報10.36元，跌0.4%。

期內，收入按年跌8.4%至1,849.6億元。上半年權益合同銷售金額約2,669.5億元，權益合同銷售回款約為2,509.3億元，回款率達到94%。截至6月底止，加權平均借貸成本為5.85%，較去年底下降49個基點。

疫情對營運業績影響短暫

碧桂園表示，新冠疫情可能影響房地產行業的經營和財務業績，惟經過中國政府有效管控措施後，疫情已逐步受到控制，相信潛在購房需求不會因為疫情而減少，疫情對營運業績的影響是短暫性的。

碧桂園指，將繼續聚焦城鎮化帶來的住宅及相關需求，並挖掘房地產價值鏈內業務及資產價值，如針對人工智能產業革新，建築行業人員老齡化，消費者對食品安全要求提高等社會新態勢，開拓智能製造與機器人事業，發展現代農業與社區零售等。

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編輯：袁諾曦