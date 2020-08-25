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【9988阿里巴巴】搶地盤撼美團？　阿里入股美容平台河狸家

股樓投資 12:45 2020/08/25

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河狸家宣布完成新一輪融資，金額約數億元，投資人為阿里巴巴（09988）。融資完成後，阿里已成為河狸家的第一大股東。

其他文章：【擴張遇阻】收購被亮紅燈　蒙牛在澳洲交易告吹

河狸家為一家美容服務平台公司，提供美甲、美容、化妝造列等到店和上門的O2O服務。阿里巴巴集團副總裁古邁稱，阿里一直在考慮如何拓展天貓美妝在虛擬服務上的場景，新零售和本地化是兩個戰略，在這個過程中注意到河狸家的價值。

之前，阿里與河狸家已有不少合作，例如2019年5月河狸家和盒馬門店合作，在綫下推出體驗活動，如今在北京、上海、深圳的盒馬APP中，可以預約河狸家的上門服務。

其他文章：【大行點睇】朗豪坊前景疲弱　大和下調冠君目標價近一成

事實上，美團點評（03690）早在美甲、美髮、醫學美容等生活服務布局，通過本身平台的流量，連結不同業務性質的商戶，提升平台價值和收入來源，被視為外賣業務以外，另一個具潛力的增長點。

至於阿里在電商平台上，也累積大量流量，一直希望涉足消費服務平台。目前阿里的生態系統已擁有餓了麼、盒馬、支付寶，如今再加上河狸家，早晚會整合一個強大的互聯網服務平台。阿里中午收報269.4元，上升1.9%。

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記者：林衛

美團點評－W（03690） 支付寶 零售 外賣 阿里巴巴－SW（09988） 香港股票

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