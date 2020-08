【9988阿里巴巴】搶地盤撼美團？　阿里入股美容平台河狸家

河狸家宣布完成新一輪融資,金額約數億元,投資人為阿里巴巴(09988)。融資完成後,阿里已成為河狸家的第一大股東。

河狸家為一家美容服務平台公司,提供美甲、美容、化妝造列等到店和上門的O2O服務。阿里巴巴集團副總裁古邁稱,阿里一直在考慮如何拓展天貓美妝在虛擬服務上的場景,新零售和本地化是兩個戰略,在這個過程中注意到河狸家的價值。

之前,阿里與河狸家已有不少合作,例如2019年5月河狸家和盒馬門店合作,在綫下推出體驗活動,如今在北京、上海、深圳的盒馬APP中,可以預約河狸家的上門服務。

事實上,美團點評(03690)早在美甲、美髮、醫學美容等生活服務布局,通過本身平台的流量,連結不同業務性質的商戶,提升平台價值和收入來源,被視為外賣業務以外,另一個具潛力的增長點。

至於阿里在電商平台上,也累積大量流量,一直希望涉足消費服務平台。目前阿里的生態系統已擁有餓了麼、盒馬、支付寶,如今再加上河狸家,早晚會整合一個強大的互聯網服務平台。阿里中午收報269.4元,上升1.9%。

記者:林衛