【TikTok拆骨】TikTok訴訟文件扳露數據　美國用戶數目兩年多變9倍至過億

▲ TikTok母公司字節跳動為全球最大獨角獸之一。

字節跳動旗下抖音的國際版TikTok正式向美國總統特朗普起訴，在其法律文件中披露詳細用戶數據，反映TikTok到底有多利害，令特朗普要勒令拆骨。

公司指TikTok2018年1月美國月度活躍用戶數目為1,126萬，於今年中達到9,194萬，直至今年8月，預計用戶超過1億，在大約兩年半的時間內翻到近10倍。另外，每日活躍用戶超過5,000萬，以美國去年人口3.3億計，意即差不多每6個美國人，就有1個每日使用TikTok。

另外，公司亦公開其全球用戶數據，2018年1月月度活躍用戶為5,479萬人，直到今年7月為6.9億，升幅超過10倍。

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編輯：謝克迪