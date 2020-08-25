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【美國大選】印度裔黑莉現身說法 「美國不是種族歧視國家」

環球社會熱點 12:40 2020/08/25

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【美國大選】印度裔黑莉現身說法 「美國不是種族歧視國家」

共和黨全國大會一連四日舉行，美國駐聯合國前大使黑莉（Nikki Haley）發表演講支持特朗普。印度裔的黑莉稱美國不是種族歧視國家（America is not a racist country），又稱由拜登當總統，對共產中國來講是好消息。

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黑莉表示，特朗普（Donald Trump）深知政治正確及抵制文化（cancel culture）的危害。她稱在民主黨，稱美國種族歧視是一種時尚，「這是謊言，美國不是種族歧視國家。（ that is a lie. America is not a racist country）」

她以自身經歷，力證有關講法，指自己是印度移民的後裔，父母來到美國後，在南部小鎮安居，父親戴頭巾，母親穿紗麗（sari）。他稱父母曾遭遇歧視及困難，但從不向仇恨屈服。

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她批評民主黨對各地的街頭暴力視而不見，放任暴亂與怒火，她強調非裔的生命十分重要，卻同時受街頭暴力威脅。

黑莉稱特朗普總是以美國優先（Donald Trump has always put America first），拜登及民主黨則是優先怪責美國（Joe Biden and the Democrats are still blaming America first）。

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曾任美國駐聯合國大使的她，形容聯合國家一個讓獨裁者、殺人兇手及竊賊譴責美國、攤大手板要求美國付款的地方，奧巴馬及拜登任由北韓威脅美國，而特朗普總統終結這一切。

黑莉表示，由拜登做總統，對伊朗、 極端組織「伊拉克和黎凡特伊斯蘭國」（ISIL）及共產中國來講是喜訊，強調特朗普採用完全不同的方式，對華強硬，打擊ISIL。

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責任編輯：林建忠

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