【美國大選】印度裔黑莉現身說法 「美國不是種族歧視國家」

共和黨全國大會一連四日舉行,美國駐聯合國前大使黑莉(Nikki Haley)發表演講支持特朗普。印度裔的黑莉稱美國不是種族歧視國家(America is not a racist country),又稱由拜登當總統,對共產中國來講是好消息。

黑莉表示,特朗普(Donald Trump)深知政治正確及抵制文化(cancel culture)的危害。她稱在民主黨,稱美國種族歧視是一種時尚,「這是謊言,美國不是種族歧視國家。( that is a lie. America is not a racist country)」

她以自身經歷,力證有關講法,指自己是印度移民的後裔,父母來到美國後,在南部小鎮安居,父親戴頭巾,母親穿紗麗(sari)。他稱父母曾遭遇歧視及困難,但從不向仇恨屈服。

她批評民主黨對各地的街頭暴力視而不見,放任暴亂與怒火,她強調非裔的生命十分重要,卻同時受街頭暴力威脅。

黑莉稱特朗普總是以美國優先(Donald Trump has always put America first),拜登及民主黨則是優先怪責美國(Joe Biden and the Democrats are still blaming America first)。

曾任美國駐聯合國大使的她,形容聯合國家一個讓獨裁者、殺人兇手及竊賊譴責美國、攤大手板要求美國付款的地方,奧巴馬及拜登任由北韓威脅美國,而特朗普總統終結這一切。

黑莉表示,由拜登做總統,對伊朗、 極端組織「伊拉克和黎凡特伊斯蘭國」(ISIL)及共產中國來講是喜訊,強調特朗普採用完全不同的方式,對華強硬,打擊ISIL。

