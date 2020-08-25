【大行點睇】朗豪坊前景疲弱　大和下調冠君目標價近一成

疫情分別影響中區寫字樓租務和旺角商場人流, 令冠君產業信託（02278）上半年分派下跌的同時, 有大行下調目標價。大和指，冠君上半年可分派收入按年減7.5%至7.24億元，雖仍勝該行預期, 然而零售租金受打擊，所以下調2020至22年的每基金單位分派6%至10%以反映商場前景疲弱, 及把其目標價由6.1元降至5.6元 。不過,大和仍維持冠君「買入」評級 。

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對於上半年成績，大和指，上半年花園道3號及朗豪坊寫字樓的租金收入分別按年上升4.3%及1.3%。以上升幅帶動其物業總租金收入按年升4.8%。該行認為冠君旗下兩個寫字樓在充滿挑戰的環境下展現彈性。同時，朗豪坊商場的租金將持續調整，雖然期內商場零售銷售額按年跌22至72%，但商場基本租金收入按年僅下跌2.5%，出租率達100%，上半年商場總租金收入跌20.4%。

對於今年餘下時間冠君前景, 大和指,雖然7月疫情再度爆發將抑制第二季租戶銷售復甦的情況，但考慮到冠君淨負債率維持在22.7%，相信公司的資產負債表足以應付未來的挑戰。

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