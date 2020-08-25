【一文業績】石四藥上半年少賺55% 一文看清企業業績

▲ 一文看清8月25日業績

今日多間公司公布中期業績，本網整理重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為8月25日（周二）公布的重要企業營運數據/業績：

石四藥 （02005） 上半年少賺54.9%至2.5億元人民幣，銷售收入跌23.3%至17.8億元人民幣，中期息維持0.05元。石四藥指，受新冠疫情常態化影響，外界因素壓力或將持續，將給集團生產經營帶來新的諸多挑戰。

業績公告

深圳國際 （00152） 上半年純利按年增38%至17.1億元，經營盈利升1.2倍至41.9億元，不派中期息。期內，收入按年跌23%至44億元。

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永達汽車 （03669） 上半年少賺27.8%至5.3億元人民幣，但第二季度按年增長21.3%至4.71億元人民幣，比去年同期增長21.3% ，不派息。

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中國太平 （00966） 上半年新業務價值大跌58.7%至27.1億元；純利亦因缺少去年的稅務優惠政策，以及信託及投資基金出現減值損失，而大幅倒退57.3%至28.8億元。

【內險業績】太平新業務價值倒退近六成 午後挫近5%（第二版）

和諧汽車 （03836） 上半年純利跌15.7%至2.3億元人民幣，不派息。主營業務收入跌2.3%至57.5億元人民幣。

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中國天保 （01427） 上半年多賺1.3倍至1.3億元人民幣，派中期息0.05港元。期內，收益按年增1倍至13，4億元人民幣。

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中糧肉食 （01610） 上半年生物資產公允價值調整前純利轉賺13.85億元人民幣，去年同期虧損2.04億元人民幣，生物資產公允價值調整後純利為20.5億元人民幣，按年增13.4倍，派中期息0.118港元。

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中昌 （00859） 半年盈轉虧，虧損1.7億元，去年同期則錄得盈利1971.3萬元，不派息。

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中策集團 （00235） 半年虧轉盈，錄得5165.1萬元，去年同期則蝕1.4億元，不派息。

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西部水泥 （02233） 收益按年跌9.1%至30億元人民幣，純利跌5.3%至7.5億元人民幣，不派中期息，去年同期則派3.6分。

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現代牧業 （01117） 上半年多賺76.8%至2.2億元（人民幣，下同），核心淨利潤按年急增4.9倍至1.5億元。現代牧業總裁高麗娜表示，疫情造就乳業長期增長，預期下半年原奶價格較上半年高，相信下半年可維持上半年的利潤表現，不會降低。

【乳業股】現代牧業：料下半年可維持上半年利潤表現 奶價持續向上

碧桂園 （02007） 上半年少賺9.6%至141.3億元（人民幣，下同），核心淨利潤跌8.6%至146.1億元，派中期息削一成至20.55分，碧桂園半年派息總額佔核心淨利潤總額31%。碧桂園中午收報10.36元，跌0.4%。

【藍籌業績】碧桂園半年核心淨利潤跌8.6% 中期息削一成至20.55分

申洲國際 （02313） 上半年多賺4%至25.1億元（人民幣，下同），若剔除零售業務退出的影響，純利按年增長約為1.5%，中期息維持0.9港元。期內，銷售額按年跌0.4%至102.3億元，若剔除已退出之零售業務，銷售額則升2.3%。申洲中午收市報110.8港元，升0.3%。

【藍籌業績】申洲上半年多賺4% 中期息維持0.9元

鴻福堂 （01446） 中期純利按年升355.8%至2300萬元，收入按年減少11.7%至3.45億元，每股盈利3.51仙，特別股息0.9仙。鴻福堂股價今早造好，現升7.5%，最新報0.57元，成交額141萬元。

【業績】鴻福堂股價升逾7% 半年多賺逾3倍派特息0.9仙

主營電子煙、上月於香港上市的思摩爾 （06969） 公布今年上半年業績，收入按年增18.5%至38.8億元（人民幣，下同），毛利升39.9%至19億元，然而純利按年跌91.7%至7,666萬元，不派發中期息。

【業績】思摩爾上半年純利按年跌九成 股價曾跌近3.5%

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編輯：謝卓榮