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【一文業績】現代牧業上半年多賺近8成 一文看清企業業績

即市財經 13:09 2020/08/25

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一文看清8月25日業績

今日多間公司公布中期業績，本網整理重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為8月25日（周二）公布的重要企業營運數據/業績：

現代牧業 （01117） 上半年多賺76.8%至2.2億元（人民幣，下同），核心淨利潤按年急增4.9倍至1.5億元。現代牧業總裁高麗娜表示，疫情造就乳業長期增長，預期下半年原奶價格較上半年高，相信下半年可維持上半年的利潤表現，不會降低。

【乳業股】現代牧業：料下半年可維持上半年利潤表現 奶價持續向上

碧桂園  （02007）  上半年少賺9.6%至141.3億元（人民幣，下同），核心淨利潤跌8.6%至146.1億元，派中期息削一成至20.55分，碧桂園半年派息總額佔核心淨利潤總額31%。碧桂園中午收報10.36元，跌0.4%。

【藍籌業績】碧桂園半年核心淨利潤跌8.6% 中期息削一成至20.55分

申洲國際 （02313）  上半年多賺4%至25.1億元（人民幣，下同），若剔除零售業務退出的影響，純利按年增長約為1.5%，中期息維持0.9港元。期內，銷售額按年跌0.4%至102.3億元，若剔除已退出之零售業務，銷售額則升2.3%。申洲中午收市報110.8港元，升0.3%。

【藍籌業績】申洲上半年多賺4% 中期息維持0.9元

鴻福堂 （01446）   中期純利按年升355.8%至2300萬元，收入按年減少11.7%至3.45億元，每股盈利3.51仙，特別股息0.9仙。鴻福堂股價今早造好，現升7.5%，最新報0.57元，成交額141萬元。

【業績】鴻福堂股價升逾7%　半年多賺逾3倍派特息0.9仙

主營電子煙、上月於香港上市的思摩爾  （06969）  公布今年上半年業績，收入按年增18.5%至38.8億元（人民幣，下同），毛利升39.9%至19億元，然而純利按年跌91.7%至7,666萬元，不派發中期息。

【業績】思摩爾上半年純利按年跌九成　股價曾跌近3.5%

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編輯：謝卓榮

香港股票 思摩爾國際（06969） 鴻福堂（01446） 申洲國際（02313） 純利 每股盈利

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