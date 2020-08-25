【港版納指】恒生科技指數ETF出爐 被動資金接力推升美團? （訂戶專享） 即市財經 14:00 2020/08/25 分享： 有「港版納指」之稱的恒生科技指數，7月底公開發布才剛滿月，即有ETF搶閘出爐應市。南方東英推出的恒生科技指數ETF （03033） ，搶先在本周五掛牌上市。市場注視投資者認購反應，及上市後資金流入情況，對科技股關注度短綫料維持。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 【中美科技戰】騰訊微信憂慮暫解 中資科技股風險難除（訂戶專享） 2020/08/24 【中美科技戰】騰訊微信憂慮暫解 中資科技股風險難除（訂戶專享） 【人民幣走勢】人幣強闖6.9關 豈止向美方釋善意?（訂戶專享） 2020/08/21 【人民幣走勢】人幣強闖6.9關 豈止向美方釋善意?（訂戶專享） 【美息動向】儲局未提檢討通脹目標時機 市場失望有理?（訂戶專享） 2020/08/20 【美息動向】儲局未提檢討通脹目標時機 市場失望有理?（訂戶專享） 【美股新高】主權基金股神皆審慎 美股新高能走多遠?（訂戶專享） 2020/08/19 【美股新高】主權基金股神皆審慎 美股新高能走多遠?（訂戶專享） 【A股牛市】人行放水催生A股慢牛 港股落後可再追（訂戶專享） 2020/08/18 【A股牛市】人行放水催生A股慢牛 港股落後可再追（訂戶專享） 美團點評－W（03690） 香港股票 ETF 阿里巴巴－SW（09988） 盈富基金（02800） 恒生科技指數 國指換馬 華夏基金 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入