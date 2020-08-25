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【港版納指】恒生科技指數ETF出爐 被動資金接力推升美團? （訂戶專享）

即市財經 14:00 2020/08/25

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有「港版納指」之稱的恒生科技指數，7月底公開發布才剛滿月，即有ETF搶閘出爐應市。南方東英推出的恒生科技指數ETF （03033） ，搶先在本周五掛牌上市。市場注視投資者認購反應，及上市後資金流入情況，對科技股關注度短綫料維持。

...

欄名 : 交易講場

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