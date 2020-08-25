【內險業績】太平新業務價值倒退近六成 收市挫6%（第三版）

▲ 中國太平上半年新業務價值大跌58.7%

中國太平 （00966） 上半年新業務價值大跌58.7%至27.1億元；純利亦因缺少去年的稅務優惠政策，以及信託及投資基金出現減值損失，而大幅倒退57.3%至28.8億元。總經理程永紅稱，集團新業務價值首季按年倒退80%，惟次季情況已有所改善，按年跌幅收窄約43%。她又指，從7、8月數字來看，對下半年銷售有信心，希望下半年可以達成價值目標。

太平於中午收市期間公布業績，惟業績欠理想，午後開市即急跌，其後跌勢未止，最終跌6%，收報13.5元，成交額3.68億元。

期內，太平人壽整體新業務價值率為13.4%，按年大幅收窄13個百分點；其中個險新業務價值率為29.2%，較去年同期跌2.4個百分點。銀保新單期繳保費同比增長81.7%，但銀保新業務價值率正變負，由去年的4.9%變成今年的-4.1%。

疫情打亂銷售致銀保錄負新業務價值

對於上年太平銀保渠道錄得負新業務價值，總經理程永紅解釋，集團原本的銀保銷售計劃是於1月先出售躉交產品，之後再轉賣利潤率較高的產品，但疫情打亂銷售計劃，躉交產品最終銷售至6月，造用費差過高的問題，並令新業務價值轉負。不過，踏入下半年，公司已開始銷售高價值的產品。

她續指， 集團為分公司訂下考核指標，如果分公司今年全年費差高於去年，將會嚴重失分，而集團之後的考核指標亦會以價值為最優先，其次才是利潤及保費規模，相信有助推動集團價值增長。

投資收益方面，太平投資資產的總投資收益為210.8億元，上升34.7%；年化總投資收益率由4.8%提高至5.35%。

（第二版：更新股價；第三版：新增管理層評論）

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編輯：謝智聰