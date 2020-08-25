  • 32°C
香港時間 : 2020825日 (二) 17:14
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【內險業績】太平新業務價值倒退近六成 收市挫6%（第三版）

即市財經 16:40 2020/08/25

分享：

中國太平上半年新業務價值大跌58.7%

中國太平 （00966） 上半年新業務價值大跌58.7%至27.1億元；純利亦因缺少去年的稅務優惠政策，以及信託及投資基金出現減值損失，而大幅倒退57.3%至28.8億元。總經理程永紅稱，集團新業務價值首季按年倒退80%，惟次季情況已有所改善，按年跌幅收窄約43%。她又指，從7、8月數字來看，對下半年銷售有信心，希望下半年可以達成價值目標。

太平於中午收市期間公布業績，惟業績欠理想，午後開市即急跌，其後跌勢未止，最終跌6%，收報13.5元，成交額3.68億元。

期內，太平人壽整體新業務價值率為13.4%，按年大幅收窄13個百分點；其中個險新業務價值率為29.2%，較去年同期跌2.4個百分點。銀保新單期繳保費同比增長81.7%，但銀保新業務價值率正變負，由去年的4.9%變成今年的-4.1%。

疫情打亂銷售致銀保錄負新業務價值

對於上年太平銀保渠道錄得負新業務價值，總經理程永紅解釋，集團原本的銀保銷售計劃是於1月先出售躉交產品，之後再轉賣利潤率較高的產品，但疫情打亂銷售計劃，躉交產品最終銷售至6月，造用費差過高的問題，並令新業務價值轉負。不過，踏入下半年，公司已開始銷售高價值的產品。

她續指， 集團為分公司訂下考核指標，如果分公司今年全年費差高於去年，將會嚴重失分，而集團之後的考核指標亦會以價值為最優先，其次才是利潤及保費規模，相信有助推動集團價值增長。

投資收益方面，太平投資資產的總投資收益為210.8億元，上升34.7%；年化總投資收益率由4.8%提高至5.35%。

（第二版：更新股價；第三版：新增管理層評論）

相關文章：

【業績】人保半年賺少19% 罕派中期息每10股0.36人幣

【hket網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30，八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：謝智聰

香港股票 內地保險股 新業務價值 金融 中國太平（00966）

上一篇文章

【限聚令延長】今日新增19宗確診個案　周五起晚市堂食延長至晚上9時　戲院、美容院、運動場所重開

下一篇文章

【美股市況】中美貿易代表認同協議有所進展　德國上季經濟勝預期歐股上升（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】農夫山泉9633即日招股入場費4343元　市值最高達2400億（附招股書重點圖）
【新股IPO】農夫山泉9633即日招股入場費4343元　市值最高達2400億（附招股書重點圖）
【限聚令延長】陳肇始交代社交距離措施　周五可堂食至晚上9時、戶外運動可免戴口罩（不斷更新）
【限聚令延長】陳肇始交代社交距離措施　周五可堂食至晚上9時、戶外運動可免戴口罩（不斷更新）
【限聚令延長】今日新增19宗確診個案　周五起晚市堂食延長至晚上9時　戲院、美容院、運動場所重開
【限聚令延長】今日新增19宗確診個案　周五起晚市堂食延長至晚上9時　戲院、美容院、運動場所重開
【新股IPO】農夫山泉周二招股　市值逾1000億？
【新股IPO】農夫山泉周二招股　市值逾1000億？
【港元定期存款】10厘破頂息最後召集　7中小行鬥減定存
【港元定期存款】10厘破頂息最後召集　7中小行鬥減定存
【新股IPO】農夫山泉千億市值一支水賣幾多錢　內地樽裝水競爭如何？
【新股IPO】農夫山泉千億市值一支水賣幾多錢　內地樽裝水競爭如何？