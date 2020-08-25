  • 33°C
香港時間 : 2020825日 (二) 13:36
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【內險業績】太平新業務價值倒退近六成 午後挫近5%（第二版）

即市財經 13:28 2020/08/25

分享：

中國太平上半年新業務價值大跌58.7%

中國太平 （00966） 上半年新業務價值大跌58.7%至27.1億元；純利亦因缺少去年的稅務優惠政策，以及信託及投資基金出現減值損失，而大幅倒退57.3%至28.8億元。太平午後開市即急跌，現跌4.5%，低見13.72元。

期內，太平人壽整體新業務價值率為13.4%，按年大幅收窄13個百分點；其中個險新業務價值率為29.2%，較去年同期跌2.4個百分點。銀保新單期繳保費同比增長81.7%，但銀保新業務價值率正變負，由去年的4.9%變成今年的-4.1%。

投資收益方面，太平投資資產的總投資收益為210.8億元，上升34.7%；年化總投資收益率由4.8%提高至5.35%。

展望下半年投資環境，太平指由於疫情對經濟活動的影響仍有極大的不確定性，當前金融市場表現與實體經濟形勢之間已存在一定程度的脫節，若投資者的風險偏好出現減弱，風險資產價格或將承受較大壓力。集團繼續推進優質長期股權投資和高派息股票配置，適當拉長債券配置久期，改善資產負債結構，應對利率下行趨勢。

（第二版：更新股價）

相關文章：

【業績】人保半年賺少19% 罕派中期息每10股0.36人幣

【hket網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30，八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：謝智聰

香港股票 內地保險股 新業務價值 金融 中國太平（00966）

上一篇文章

北水買不停 成美團股價動力

下一篇文章

【港股市況】恒指現跌約200點253爭持　申洲國際績後升7%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】道指升378點　恒指夜期意外倒跌105點（不斷更新）
【恒指夜期】道指升378點　恒指夜期意外倒跌105點（不斷更新）
【限聚令延長】林鄭：9月1推全民檢測 參與者須先網上預約（不斷更新）
【限聚令延長】林鄭：9月1推全民檢測 參與者須先網上預約（不斷更新）
【限聚令延長】食衛局局長陳肇始下午1時半召開記者會　料交代限聚令禁堂食等措施更新
【限聚令延長】食衛局局長陳肇始下午1時半召開記者會　料交代限聚令禁堂食等措施更新
【港元定期存款】10厘破頂息最後召集　7中小行鬥減定存
【港元定期存款】10厘破頂息最後召集　7中小行鬥減定存
【新股IPO】農夫山泉9633即日招股入場費4343元　市值最高達2400億（附招股書重點圖）
【新股IPO】農夫山泉9633即日招股入場費4343元　市值最高達2400億（附招股書重點圖）
【新股IPO】農夫山泉周二招股　市值逾1000億？
【新股IPO】農夫山泉周二招股　市值逾1000億？