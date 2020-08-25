【內險業績】太平新業務價值倒退近六成 午後挫近5%（第二版）

▲ 中國太平上半年新業務價值大跌58.7%

中國太平 （00966） 上半年新業務價值大跌58.7%至27.1億元；純利亦因缺少去年的稅務優惠政策，以及信託及投資基金出現減值損失，而大幅倒退57.3%至28.8億元。太平午後開市即急跌，現跌4.5%，低見13.72元。

期內，太平人壽整體新業務價值率為13.4%，按年大幅收窄13個百分點；其中個險新業務價值率為29.2%，較去年同期跌2.4個百分點。銀保新單期繳保費同比增長81.7%，但銀保新業務價值率正變負，由去年的4.9%變成今年的-4.1%。

投資收益方面，太平投資資產的總投資收益為210.8億元，上升34.7%；年化總投資收益率由4.8%提高至5.35%。

展望下半年投資環境，太平指由於疫情對經濟活動的影響仍有極大的不確定性，當前金融市場表現與實體經濟形勢之間已存在一定程度的脫節，若投資者的風險偏好出現減弱，風險資產價格或將承受較大壓力。集團繼續推進優質長期股權投資和高派息股票配置，適當拉長債券配置久期，改善資產負債結構，應對利率下行趨勢。

（第二版：更新股價）

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編輯：謝智聰