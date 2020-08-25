  • 33°C
香港時間 : 2020825日 (二) 13:36
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【藍籌業績】申洲股價飈8%　上半年多賺4%中期息維持0.9元

即市財經 13:13 2020/08/25

分享：

申洲國際上半年多賺4%至25.1億元人民幣。

藍籌股申洲國際 （02313） 上半年多賺4%至25.1億元（人民幣，下同），若剔除零售業務退出的影響，純利按年增長約為1.5%，中期息維持0.9港元。期內，銷售額按年跌0.4%至102.3億元，若剔除已退出之零售業務，銷售額則升2.3%。申洲中午收市報110.8港元，升0.3%，午後股價飈升，現升8%，報119.4元，成交額2.28億元。

毛利率維持約30.9%。上半年運動類產品銷售額按年升2%，佔總銷售額73.4%；內衣類產品銷售額升35.7%，佔總銷售額6.1%；受累美國市場的休閒類服裝訂單減少，休閒類產品銷售額則按年跌19.2%，佔總銷售額18.7%。

申洲指，新冠疫情下，集團按客戶之需求，合作開發了口罩類產品，並取得良好的市場反饋。此外，集團與供應商共渡時艱，及時安排貨款支付，並為部分合作供應商提供一定的預付資金支持。

柬埔寨新成衣工廠料第三季投產

申洲表示，期內集團海外工廠擴建按原計劃推進，並未因新冠疫情影響而停建或調整建設規模，柬埔寨金邊的新成衣工廠已完成一期項目建設，預期於第三季開始招工並投產，位於越南面料基地的新成衣工廠員工人數繼續加多。

展望未來，申洲指，將進一步提升供應鏈於全球行業中的競爭力，加強與專業高等院校在產品研發、人才支持等的合作；優化各生產基地之產業鏈自我配套，降低產業鏈的外部依賴性，並加強數字化管理應用，以促進管理效率之提升。

相關文章：adidas大中華復甦速度勝預期　申洲升逾3%

【業績】李寧績後升逾8%破頂　中期盈利按年跌14% 庫存控制為重中之重 （第二版）

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：袁諾曦

經濟 香港股票 申洲國際（02313）

上一篇文章

【港股市況】恒指現跌約200點253爭持　申洲國際績後升7%（不斷更新）

下一篇文章

【港交所股價】高盛3大原因籲沽港交所　科技股回流已反映
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】道指升378點　恒指夜期意外倒跌105點（不斷更新）
【恒指夜期】道指升378點　恒指夜期意外倒跌105點（不斷更新）
【限聚令延長】林鄭：9月1推全民檢測 參與者須先網上預約（不斷更新）
【限聚令延長】林鄭：9月1推全民檢測 參與者須先網上預約（不斷更新）
【限聚令延長】食衛局局長陳肇始下午1時半召開記者會　料交代限聚令禁堂食等措施更新
【限聚令延長】食衛局局長陳肇始下午1時半召開記者會　料交代限聚令禁堂食等措施更新
【港元定期存款】10厘破頂息最後召集　7中小行鬥減定存
【港元定期存款】10厘破頂息最後召集　7中小行鬥減定存
【新股IPO】農夫山泉9633即日招股入場費4343元　市值最高達2400億（附招股書重點圖）
【新股IPO】農夫山泉9633即日招股入場費4343元　市值最高達2400億（附招股書重點圖）
【新股IPO】農夫山泉周二招股　市值逾1000億？
【新股IPO】農夫山泉周二招股　市值逾1000億？