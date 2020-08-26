【申洲股價】申洲股價續飈8%創新高　上半年多賺4%中期息維持0.9元

▲ 申洲國際上半年多賺4%至25.1億元人民幣。

藍籌股申洲國際 （02313） 績後造好，繼昨日急升近8%後，今日續漲，現升近9%，最新報129.9元，盤中高見131.2元，成交額2.4億元。

申洲上半年多賺4%至25.1億元（人民幣，下同），若剔除零售業務退出的影響，純利按年增長約為1.5%，中期息維持0.9港元。期內，銷售額按年跌0.4%至102.3億元，若剔除已退出之零售業務，銷售額則升2.3%。

毛利率維持約30.9%。上半年運動類產品銷售額按年升2%，佔總銷售額73.4%；內衣類產品銷售額升35.7%，佔總銷售額6.1%；受累美國市場的休閒類服裝訂單減少，休閒類產品銷售額則按年跌19.2%，佔總銷售額18.7%。

申洲指，新冠疫情下，集團按客戶之需求，合作開發了口罩類產品，並取得良好的市場反饋。此外，集團與供應商共渡時艱，及時安排貨款支付，並為部分合作供應商提供一定的預付資金支持。

柬埔寨新成衣工廠料第三季投產

申洲表示，期內集團海外工廠擴建按原計劃推進，並未因新冠疫情影響而停建或調整建設規模，柬埔寨金邊的新成衣工廠已完成一期項目建設，預期於第三季開始招工並投產，位於越南面料基地的新成衣工廠員工人數繼續加多。

展望未來，申洲指，將進一步提升供應鏈於全球行業中的競爭力，加強與專業高等院校在產品研發、人才支持等的合作；優化各生產基地之產業鏈自我配套，降低產業鏈的外部依賴性，並加強數字化管理應用，以促進管理效率之提升。

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編輯：袁諾曦