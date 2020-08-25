【TikTok危機】TikTok遭越南公司起訴　被指侵犯音樂版權

▲ 近日，越南科技公司控告TikTok侵犯音樂版權，指其未以適當方式取得音樂播放權，並要求TikTok賠償。

中國熱門短視頻應用程式抖音（TikTok）最近飽受國際攻擊。外媒報道指，最近越南科技公司控告TikTok侵犯音樂版權，指其未以適當方式取得音樂播放權，並要求TikTok賠償。

《路透社》引述消息人士報道，越南科技公司VNG正指控TikTok，未有合法取得公司音樂版權，並使用其子公司Zing的音樂。據報道，VNG要求TikTok在應用程式及網站，移除所有從Zing取得的音樂片段，並要求賠償2,210億越南盾（約7,543萬元）。

<<【中印衝突】禁抖音後印度本土App崛起 總計連日急增三千萬用戶

<<【TikTok】解決仇恨言論 TikTok在美刪逾38萬條影片

越南科技公司VNG於2004年創立，提供互聯網、網絡遊戲、音樂串流等服務，並有越南版騰訊之稱。據官方數據顯示，截至今年8月份，TikTok的越南用戶人數達到1,000萬，在當地大受歡迎。

目前，路透社就此事正尋求有關回應，越南音樂協會（Vietnam Music Association）就表示，TikTok將會引入非常複雜的商業模式，來逃避越南的版權合法性問題。

責任編輯：李寶如