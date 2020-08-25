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【新冠肺炎】飛人保特生日派對後確診 瞓醒睇社交網先知中招

環球社會熱點 12:16 2020/08/25

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牙買加短跑飛人「閃電俠」保特（Usain Bolt）確診新冠肺炎，他上周曾舉行34歲生日派對。

再有運動員確診新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）。《衛報》報道，奧運八金得主、牙買加短跑飛人「閃電俠」保特（Usain Bolt）確診新冠肺炎，他上周曾舉行34歲生日派對。

牙買加衛生部在當地時間周一（24日）晚上表示，短跑飛人保特對新冠肺炎病毒檢測呈陽性，當局正在追踪跟保特有密切接觸的人士。

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上周五，保特於牙買加出席一個由朋友為他舉辦的生日派對。席上星光熠熠，多位歐洲球星亦有份出席，包括曼城的史達寧和利華古遜的里安拜尼等。現時未知保特是否在派對期間受到感染。

保特拍片在社交媒體上分享，自己得悉確診的經歷：

我跟大部分人一樣，剛醒來就會翻看社交媒體，然後看到我確診新冠肺炎的消息。」（“I’m just waking up， and like everybody else I checked social media which is saying I am confirmed to have Covid-19.”）

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保特透露，因為工作原因需要離境，所以在周六（22日）接受新冠肺炎檢測，怎料中招。保特表示，他沒有任何病徵，現已進行自我隔離，並呼籲曾跟他接觸的人進行自我隔離。

現年34歲的保特於08、12和16年奧運連續三屆奪得100米和200米短跑金牌，以及在12和16年為牙買加贏得4x100接力金牌，合共獲得8面奧運金牌，亦是100米和200米短跑世界紀錄保持者。

保特結束田徑生涯後，於2018年起曾經到世界各地多支職業球隊試腳，希望一圓成為職業足球員的夢想，惜事與願違

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責任編輯：葉芷樺

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