【新冠肺炎】飛人保特生日派對後確診 瞓醒睇社交媒體先知中招

再有運動員確診新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)。《衛報》報道,奧運八金得主、牙買加短跑飛人「閃電俠」保特(Usain Bolt)確診新冠肺炎,他上周曾舉行34歲生日派對。

牙買加衛生部在當地時間周一(24日)晚上表示,短跑飛人保特對新冠肺炎病毒檢測呈陽性,當局正在追踪跟保特有密切接觸的人士。

上周五,保特於牙買加出席一個由朋友為他舉辦的生日派對。席上星光熠熠,多位歐洲球星亦有份出席,包括曼城的史達寧和利華古遜的里安拜尼等。現時未知保特是否在派對期間受到感染。

保特拍片在社交媒體上分享,自己得悉確診的經歷:

「我跟大部分人一樣,剛醒來就會翻看社交媒體,然後看到我確診新冠肺炎的消息。」(“I’m just waking up, and like everybody else I checked social media which is saying I am confirmed to have Covid-19.”)