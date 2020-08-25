  • 33°C
香港時間 : 2020825日 (二) 13:36
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【道指換馬】Salesforce擠身道指成份股　踢走百年老店埃克森美孚

股樓投資 13:04 2020/08/25

分享：

因應蘋果（US.AAPL）股份將會在下周一（31日）正式「一拆四」，標普道瓊指數公司周一 (24 日)宣布將會重整道瓊斯工業平均指數的 30 隻成分股的組合。新加入商務雲端服務商 Salesforce(CRM-US) 、製藥公司 Amgen(AMGN-US)、工業公司 Honeywell(HON-US)，取代油企埃克森美孚（XOM.US）、藥企輝瑞（PFE.US）和國防企業雷神 (Raytheon Technologies, RTX.US)，指數同樣會在下周一正式換馬。

相關文章: 【美股焦點】蘋果突破500元大關 疫情見底後升逾120%

被剔除的埃克森美孚，早於1928年、即「經濟大蕭條」前的一年以標準石油（Standard Oil）的名義納入道指，當年道指成份股由12隻擴充至30隻；至於輝瑞則在2004年納入道指，而以收入計算，輝瑞仍是全球最大的製藥公司，如今以Amgen取代輝瑞，正反映生物科技的抬頭，至於Honeywell 則曾在 2008 年踢出道指，現在已是第二次納入指數當中。

相關文章: 【美股分析】看好科技股升勢可持續　摩根大通：維持「增持」評級

標普道瓊指數公司表示，蘋果將股票「一拆四」後，將大幅降低科技股在道指中的佔比，由原本的27.6%降低至20.3%，而加入Salesforce後，則會將道指科技股比重提高至23.1%。貴為最古老的價格加權指數（Price-weighted Index），股價升幅愈高，股份的權重也愈高，故今年蘋果累升七成已貢獻道指1400點。

消息傳出後，Salesforce、Amgen及Honeywell(HON-US)於周一收市後分別上升 3.08%、4%、3.84%。埃克森美孚 、輝瑞  、雷神分別下跌約2.3%、1.26%、2.96%。

iMoney全新網上專欄的內容請按此

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 林展鋒

美股 經濟 生物科技 雲端 股票 道瓊斯工業平均指數 指數 服務 雲端 CRM

上一篇文章

【港股追蹤】績後獲大行全綫睇好　老牌內需股半日升1成

下一篇文章

早午餐優惠大全 最平1蚊一碗通粉？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】農夫山泉9633即日起招股入場費4343元　多間券商已預留逾千億孖展　
【新股IPO】農夫山泉9633即日起招股入場費4343元　多間券商已預留逾千億孖展　
【疫市尋筍盤】呎價1萬蚊單位邊度搵?可留意呢5大屋苑
【疫市尋筍盤】呎價1萬蚊單位邊度搵?可留意呢5大屋苑
【豪宅疫情】新移民劈價賣豪宅　連稅慘蝕7,000萬
【豪宅疫情】新移民劈價賣豪宅　連稅慘蝕7,000萬
【疫市蝕讓】滿名山再現「呼吸Plan」變「出血Plan」 業主累減33%才成功甩貨 慘蝕近2球
【疫市蝕讓】滿名山再現「呼吸Plan」變「出血Plan」 業主累減33%才成功甩貨 慘蝕近2球
【網民熱話】一家三口月入$28,000　$17,500月租單位寧租不供！
【網民熱話】一家三口月入$28,000　$17,500月租單位寧租不供！
【農夫山泉IPO】認購農夫山泉9633前　不可不知的5件事
【農夫山泉IPO】認購農夫山泉9633前　不可不知的5件事