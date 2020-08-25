【道指換馬】Salesforce擠身道指成份股　踢走百年老店埃克森美孚

因應蘋果（US.AAPL）股份將會在下周一（31日）正式「一拆四」，標普道瓊指數公司周一 (24 日)宣布將會重整道瓊斯工業平均指數的 30 隻成分股的組合。新加入商務雲端服務商 Salesforce(CRM-US) 、製藥公司 Amgen(AMGN-US)、工業公司 Honeywell(HON-US)，取代油企埃克森美孚（XOM.US）、藥企輝瑞（PFE.US）和國防企業雷神 (Raytheon Technologies, RTX.US)，指數同樣會在下周一正式換馬。

相關文章: 【美股焦點】蘋果突破500元大關 疫情見底後升逾120%

被剔除的埃克森美孚，早於1928年、即「經濟大蕭條」前的一年以標準石油（Standard Oil）的名義納入道指，當年道指成份股由12隻擴充至30隻；至於輝瑞則在2004年納入道指，而以收入計算，輝瑞仍是全球最大的製藥公司，如今以Amgen取代輝瑞，正反映生物科技的抬頭，至於Honeywell 則曾在 2008 年踢出道指，現在已是第二次納入指數當中。

相關文章: 【美股分析】看好科技股升勢可持續 摩根大通：維持「增持」評級

標普道瓊指數公司表示，蘋果將股票「一拆四」後，將大幅降低科技股在道指中的佔比，由原本的27.6%降低至20.3%，而加入Salesforce後，則會將道指科技股比重提高至23.1%。貴為最古老的價格加權指數（Price-weighted Index），股價升幅愈高，股份的權重也愈高，故今年蘋果累升七成已貢獻道指1400點。

消息傳出後，Salesforce、Amgen及Honeywell(HON-US)於周一收市後分別上升 3.08%、4%、3.84%。埃克森美孚 、輝瑞 、雷神分別下跌約2.3%、1.26%、2.96%。

iMoney全新網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！