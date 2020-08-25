雙循環：中國與全球體系的新紐帶

國家利益是國際社會最現實的普世價值，更是全球體系進一步深度接納中國的根本動力。從利益維度出發，「雙迴圈」料將在兩個方面締結中國與全球體系的新紐帶，跨越當前全球化所遭遇的深層阻礙。

第一，為全球經濟金融提供「穩定錨」。維持全球經濟穩定是開啟新一輪全球化的前提條件，否則各經濟體將在貿易壁壘、競爭性貶值、地緣政治衝突中陷入存量博弈的泥沼。從規模來看，根據IMF工作論文測算，中國經濟增長率每下降1百分點，短期內全球的經濟增長率將下降0.23個百分點。從結構來看，無論是對於傳統貿易、簡單全球價值鏈貿易還是複雜全球價值鏈貿易，中國已與美國、德國成為全球性的三大樞紐。基於此，中國經濟在全球經濟中具有系統重要性地位。在全球深度衰退的背景下，中國經濟借助「內迴圈」深挖內需潛力、強化內生增長，也意味着中國能夠通過「外迴圈」為全球提供更多的穩定性資源，以支撐世界經濟穩步復甦。基於此，在金融層面，國際資本料將長趨勢流入中國，在分享中國機遇的同時，亦加速中國經濟的高品質發展。在經濟層面，更多的經濟體有望通過「一帶一路」建設、人民幣國際化、自貿港和自貿區等管道，在「錨定」於中國市場和產業鏈的同時，也將加快中國對外國際產能合作。由此，「穩定錨」將拓展為良性迴圈的「穩定網」，在穩定中實現更高水準的雙向開放。

第二，為全球價值鏈升級提供「推進器」。據WIPO和CB Insights資料，當前中國已具有全球第一多的年度國際專利申請量，第二多的「全球百強」科創集群，第二多的新經濟「獨角獸」數量。基於此，通過「內迴圈」進行針對性地補短板、鍛長板，中國經濟有望抓住新一輪科技革命的歷史機遇，加速產業升級、邁向全球價值鏈上游，同時也將撬動全球價值鏈升級。一方面，利用全球價值鏈中的樞紐地位，中國產業升級將加速科技創新的全球擴散，提升全球價值鏈生產效率，從根本上提振全球經濟動能、打破存量博弈。另一方面，中國數字經濟的較快發展也將推動全球價值鏈的數位化轉型，並由此打開國際合作分工的新管道，加快形成基於新一代技術革命的新全球化時代。這有助於抵減疫情下傳統全球化管道的衰減，促使更多國家和人群共用全球化機遇，抑制因機遇分配不均而產生的逆全球化浪潮。