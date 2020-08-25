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【新股IPO】農夫山泉首日招股 孖展暫錄1443億超購約246倍

即市財經 19:08 2020/08/25

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農夫山泉 （新上市編號：09633） 首日招股，作為內地包裝飲用水及飲料龍頭，農夫山泉的招股反應熱烈。截至下午7時，農夫山泉的孖展已錄近1443億元，超額認購暫錄約246倍。綜合券商數據顯示，當中輝立、耀才暫借出300億元、大華繼顯暫借出150億元、信誠暫借出206億元、凱基暫借出120億元。

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農夫山泉計劃發售逾3.88億股，招股價介乎19.5元至21.5元，集資最多約83.4億元，一手200股，入場費約4343元，預期9月8日掛牌。中金和摩根士丹利為農夫山泉的聯席保薦人。

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編輯：謝卓榮、陳華

香港股票 集資 IPO 農夫山泉（09633） 孖展

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