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【新股IPO】農夫山泉今截孖展 孖展錄約1787億超購約305倍、傳上限定價（第三版）

即市財經 17:45 2020/08/27

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農夫山泉 （新上市編號：09633） 今截孖展認購，作為內地包裝飲用水及飲料龍頭，農夫山泉的招股反應熱烈。最新數據顯示，農夫山泉孖展已錄近1786.9億元，超額認購暫錄約305倍。據外電報道指，農夫山泉擬於上限定價。綜合券商數據顯示，當中耀才加碼借出340億元、輝立暫借出320億元、富途借出266億元、信誠借出212億元、大華繼顯借出170億元。

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農夫山泉計劃發售逾3.88億股，招股價介乎19.5元至21.5元，集資最多約83.4億元，一手200股，入場費約4343元，預期9月8日掛牌。中金和摩根士丹利為農夫山泉的聯席保薦人。

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編輯：謝卓榮、陳華

（第二版更新次日招股情況、第三版更新上限定價）

香港股票 集資 IPO 農夫山泉（09633） 孖展

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