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武田製藥以177億元　出售旗下保健公司予黑石

環球政經 11:54 2020/08/25

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武田製藥公司表示，已同意將其負責成藥及和保健品業務的子公司「武田消費者保健公司」於明年3月31日，以2420億日元（約177億港元）的價格出售給美國投資管理公司黑石集團。

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「武田消費者保健公司」為武田製藥公司於2016年成立的子公司，遊客遊日必買的「合利他命」（Alinamin）亦是其產品之一。待轉讓給黑石的產品組合包括各種非處方藥和保健產品，這些產品和保健產品於2019年的總收益超過600億（約44億）日元，而公司合計的500名員工，亦會繼續被黑石僱用。

武田去年收購以590億美元愛爾蘭希爾製藥集團（Shire）後，負責達4.8兆日圓，其正在減少其場外交易資產，以重新調整業務並減少債務，目前已經賣出79億美元資產。

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責任編輯：梁翠麗

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