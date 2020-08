【英國疫情】擬強行9月復課 家長拒從或遭罰款

新型冠狀病毒疫情肆虐英國,惟英國政府計劃如期在9月開學,更祭出強硬手段,稱可以罰款方式強迫家長送子女上學。狠招令英國教育界震驚,有學校表明不會配合,不會向未帶子女上學向家長罰款。

英國擬9月如期復課,學校事務大臣吉布(Nick Gibb)強調,子女是否上學由不得家長選擇,他稱英國是實行強迫教育的國家,強調會設法做好校園防疫。

按規定,各學校校長有權力,向不讓子女上學的家長罰款120英鎊(約1218港元),若情況惡劣,可罰高達2500鎊及入獄6個月。教育大臣韋廉信(Gavin Williamson)稱,罰款是終極手段(last resort),最後關頭才用。

強硬態度令教育界震驚,有校長表明不會配合,英國校長協會(National Association of Head Teachers)常務秘書長Paul Whiteman稱,罰款只會適得其反,很多家長對復課深感憂慮,在這個時候講罰款對事情無幫助,強調罰款機制長期存在,根本很少動用。

英國首相約翰遜(Boris Johnson)試圖派定心丸:「我可說的是,他們(學生)受感染的機會非常、非常、非常細,即使中招,出現嚴重病情的機會亦真的非常、非常、非常、非常低。」(All I can say is the risks are very, very, very small that they'll even get it, but then the risk that they'll suffer from it badly are very, very, very, very small indeed)

他稱明白家長擔心子女在學校感染新冠病毒,但很多學校一直是開放的,以照顧學童,並且做得非常成功。

9月開學日在即,英國復課與否成終極難題,一方面英國疫情仍嚴重,雖約翰遜口口聲聲說安全,但英國當地確實發生多宗與學校有關的確診個案,全面復課後果難料;惟不復課會嚴重影響家長上班,學童學習進度亦難免受累。

