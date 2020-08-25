【TikTok拆骨】字節跳動兩基金投資者偏好甲骨文收購TikTok

▲ 美國私募基金General Atlantic及創投基金紅杉資本（Sequoia Capital），正尋找另一個潛在合作夥伴，推動與甲骨文合作收購。

字節跳動出售抖音海外版TikTok美國等地業務又有新進展，外電引述消息報道，字節跳動主要投資者的美國私募基金General Atlantic及創投基金紅杉資本（Sequoia Capital），正尋找另一個潛在合作夥伴，推動與甲骨文（Oracle）合作收購，以防未能參加微軟收購TikTok。

不過，報道引述消息人士指，字節跳動創辦人兼行政總裁張一鳴曾在微軟工作，與微軟高層關係良好，現時較偏向微軟。

目前字節跳動與微軟的磋商相對較深入，尤其是微軟能夠保證TikTok滿足美國國家安全要求；而甲骨文相對缺乏運營經驗，但就具備政治聯繫。

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編輯：陳韻妍