【宏觀中國】資產公允值下滑　四大AMC半年業績受壓

上半年內銀業績不濟，作為專收內銀不良資產的四大資產管理公司（AMC）一樣無運行，包括中國華融（02799）、中國信達（01359）、中國東方和中國長城，中期業績全綫下挫，最多更少賺9成以上。

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無他，同樣是受疫情影響，企業還款能夠大幅減弱，造成AMC手上的資產質素轉差，一是金融資產的公允價值下降，二是金融資產質量受壓，AMC須增加計提信用風險的撥備。

綜合四大AMC的中期業績，純利跌幅介乎25%至95%。其中華融的預警顯示，上半年純利預計下降90%至95%。

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今年內銀不良資產的壓力不輕，截至6月底，中國銀行業的不良資產餘額達3.6萬億元人民幣。據中金估算，至2022年不良處置需求在2.6萬億元人民幣左右，顯示四大AMC不愁無生意做，本應發展空間廣闊。

但同時，國有的AMC卻面對不少競爭，皆因地方的AMC及民營的不良資產投資公司（AIC）相繼加入市場，打破了由國有AMC壟斷的局面。資料顯示，由2018至2019年四大AMC的總資產規模僅持平。

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記者：林衛