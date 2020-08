【宏觀中國】資產公允值下滑　四大AMC半年業績受壓

上半年內銀業績不濟,作為專收內銀不良資產的四大資產管理公司(AMC)一樣無運行,包括中國華融(02799)、中國信達(01359)、中國東方和中國長城,中期業績全綫下挫,最多更少賺9成以上。

無他,同樣是受疫情影響,企業還款能夠大幅減弱,造成AMC手上的資產質素轉差,一是金融資產的公允價值下降,二是金融資產質量受壓,AMC須增加計提信用風險的撥備。

綜合四大AMC的中期業績,純利跌幅介乎25%至95%。其中華融的預警顯示,上半年純利預計下降90%至95%。

今年內銀不良資產的壓力不輕,截至6月底,中國銀行業的不良資產餘額達3.6萬億元人民幣。據中金估算,至2022年不良處置需求在2.6萬億元人民幣左右,顯示四大AMC不愁無生意做,本應發展空間廣闊。

但同時,國有的AMC卻面對不少競爭,皆因地方的AMC及民營的不良資產投資公司(AIC)相繼加入市場,打破了由國有AMC壟斷的局面。資料顯示,由2018至2019年四大AMC的總資產規模僅持平。

記者:林衛