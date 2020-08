【美國大選】特朗普批民主黨人用郵寄選票阻連任

美國大選11月3日舉行,共和黨全國代表大會周一(24日)起連續四日舉行,美國總統特朗普於首晚大會已正式接受提名。特朗普於會上再次批評郵寄選票,斥責民主黨人利用新冠肺炎疫情來「竊取」選舉,並試圖阻止其連任。

共和黨全國代表大會首日於北卡羅萊納州舉行,特朗普(Donald Trump)再次指出郵寄選票可能導致選民欺詐(voter fraud)的說法。

特朗普更批評民主黨人:

他們正利用新冠肺炎疫情欺騙美國人民和竊取選舉。

(They're using Covid to defraud the American people, and using Covid to steal an election.)