【美國大選】特朗普批民主黨人用郵寄選票阻連任

▲ 美國總統特朗普再次批評郵寄選票，斥責民主黨人利用新冠肺炎疫情來「竊取」選舉。

美國大選11月3日舉行，共和黨全國代表大會周一（24日）起連續四日舉行，美國總統特朗普於首晚大會已正式接受提名。特朗普於會上再次批評郵寄選票，斥責民主黨人利用新冠肺炎疫情來「竊取」選舉，並試圖阻止其連任。

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共和黨全國代表大會首日於北卡羅萊納州舉行，特朗普（Donald Trump）再次指出郵寄選票可能導致選民欺詐（voter fraud）的說法。

特朗普更批評民主黨人：

他們正利用新冠肺炎疫情欺騙美國人民和竊取選舉。 （They're using Covid to defraud the American people， and using Covid to steal an election.）

即使近期民調顯示，特朗普的支持度落後於民主黨候選人拜登（Joe Biden）。但特朗普仍然堅稱選舉是遭到民主黨人操縱。特朗普更表示，對手操縱選舉（rigged election）是使自己落敗的唯一方式。

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雖然特朗普多次表示擴大郵寄投票，將導致美國出現史上最腐敗的選舉（the most corrupt election），但聯邦選舉委員會專員溫特勞布（Ellen Weintraub）指出，有關郵寄選票會導致欺詐的說法屬陰謀論，根本沒有根據。

但美國郵政署（USPS）陷入財困及採取措施節省成本，近期派送郵件的速度減慢。外界憂慮郵政署無法及時派送選票，導致選舉結果延誤。

責任編輯：鄭錦玲

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