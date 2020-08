【美國大選】特朗普批民主黨人用郵寄選票 阻其連任

美國大選將於11月舉行,美國共和黨全國代表大會由周一(24日)起連續四日舉行。美國總統特朗普於首晚接受提名。特朗普於會上再次批評郵寄選票,斥責民主黨人利用新冠肺炎疫情來「竊取」選舉,並試圖阻止其連任。

共和黨全國代表大會首日於北卡羅萊納州舉行,特朗普(Donald Trump)再次指出郵寄選票可能導致選民欺詐(voter fraud)的說法。特朗普更批評民主黨人:「他們正利用新冠肺炎疫情欺騙美國人民和竊取選舉。」(They're using Covid to defraud the American people, and using Covid to steal an election.)

即使近期民調顯示,特朗普的支持度落後於民主黨候選人拜登(Joe Biden)。但特朗普仍然堅稱選舉是遭到民主黨人操縱。特朗普更表示,對手操縱選舉(rigged election)是使自己落敗的唯一方式。

雖然特朗普多次表示擴大郵寄投票,將導致美國出現史上最腐敗的選舉(the most corrupt election),但聯邦選舉委員會專員溫特勞布(Ellen Weintraub)指出,有關郵寄選票會導致欺詐的說法屬陰謀論,根本沒有根據。

但美國郵政署(USPS)陷入財困及採取措施節省成本,近期派送郵件的速度減慢。外界憂慮郵政署無法及時派送選票,導致選舉結果延誤。

