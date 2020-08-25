【美國大選】連任4年不夠？ 特朗普叫支持者高呼「連任12年」

▲ 【美國大選】特朗普叫支持者高呼「連任12年」望令反對者瘋掉

美國大選舉行在即，美國共和黨召開全國代表大會，正式提名特朗普為共和黨總統候選人，在美國大選競逐連任。大會上，特朗普支持者高呼「再連任4年」，特朗普則建議支持者應高呼「再連任12年」。不過，根據美國憲法，美國總統只能當兩任，共8年。

特朗普出席共和黨全國代表大會上，台下支持者高呼「再連任4年」（four more years）。

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特朗普表示：

「現在，如果你真的想讓他們（反對者）瘋狂，那就說連任多12年。」 （Now if you really want to drive them crazy， you say 12 more years.）

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另外，特朗普又在大會上表示，若自己無法連任，國家會步向可怕的方向。

特朗普指：

「這是我們國家史上最重要的選舉...我們國家可以朝著可怕、可怕的方向，式者更偉大的方向前進。」 （This is the most important election in the history of our country...our country can go in a horrible， horrible direction or in an even greater direction.）

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責任編輯：林嘉莉