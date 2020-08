▲ 【美國大選】特朗普叫支持者高呼「連任12年」望令反對者瘋掉

美國大選舉行在即,美國共和黨召開全國代表大會,正式提名特朗普為共和黨總統候選人,在美國大選競逐連任。大會上,特朗普支持者高呼「再連任4年」,特朗普則建議支持者應高呼「再連任12年」。不過,根據美國憲法,美國總統只能當兩任,共8年。

特朗普出席共和黨全國代表大會上,台下支持者高呼「再連任4年」(four more years)。

特朗普表示:

「現在,如果你真的想讓他們(反對者)瘋狂,那就說連任多十二年。」

(Now if you really want to drive them crazy, you say 12 more years.)

另外,特朗普又在大會上表示,若自己無法連任,國家會步向可怕的方向。

特朗普指:

「這是我們國家史上最重要的選舉...我們國家可以朝著可怕、可怕的方向,式者更偉大的方向前進。」

(This is the most important election in the history of our country...our country can go in a horrible, horrible direction or in an even greater direction.)

