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【毛孩福音】Uber Pet登陸香港　帶寵物乘Uber附加費20元

商業 11:09 2020/08/25

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Uber在香港推出Uber Pet，由 8 月 28 日起，香港用戶可在 Uber App 内選用 Uber Pet 乘車服務，帶同貓或狗隻出行。

繼美國、澳洲及新西蘭後，香港是亞太地區第二個推出 Uber Pet 的市場。Uber Pet於8月28日在香港正式啟用，香港用戶能夠與寵物享受Uber的出行選擇。

附加費20元

乘客帶同貓或狗隻出行時可選擇 Uber Pet ，系統將即時配對願意接載寵物的司機夥伴。選用 Uber Pet 出行的乘客需額外支付20元附加費。對司機夥伴而言，新增的Uber Pet出行選擇可讓他們在每次旅程中賺取多一點。

若是特殊需要携同服務性動物（Service animal）的乘客，可根據個人需要，繼續於 Uber App 上選擇 Uber Pet 以外的出行選項，且無須支付額外費用。

Uber指，鼓勵携同服務性動物的乘客選用「關懷優步服務」，以獲得更適當的協助，同時乘客在配對服務後與司機夥伴聯繫，告知他們將帶同服務性動物出行。

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責任編輯：葉泳珊

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