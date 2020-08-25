蘋果確認在印度製造iPhone SE　將於當地發售

▲ 外媒消息指，蘋果確認在印度生產iPhone SE（2020），或會在未來數週內於當地上市。

中美關係持續惡化，蘋果（Apple）亦逐漸將iPhone生產綫由中國轉移至其他國家。最近外媒消息指，蘋果確認在印度生產iPhone SE（2020），或會在未來數週內於當地上市。

Apple最近證實，新款iPhone SE已在印度卡納塔克邦（Karnataka），由台灣製造商緯創進行生產。市場研究公司Counterpoint Research副總監Tarun Pathak表示，新款iPhone SE佔印度蘋果產品組合銷售的三分之一以上，他指在印度生產iPhone享有一定成本優勢，因在當地製造可節省20%進口關稅。

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Apple表示，iPhone SE採用高效能晶片且價格實惠，十分高興能在印度為本地客戶製造該款產品。不過，Apple尚未公布何時在當地銷售印度製的iPhone SE，外界推測可能會在未來數週內上市。

新款iPhone SE已成為蘋果在印度生產的第6款iPhone。此前，蘋果曾經在當地生產舊款 iPhone SE、iPhone 6s、iPhone 7、iPhone XR及iPhone 11。據消息指出，蘋果亦有意在印度生產即將上市的iPhone 12，並計劃在明年中推出。

責任編輯：李寶如