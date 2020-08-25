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【疫市招聘】英國Tesco增聘1.6萬名長工　支援網上業務

環球政經 11:31 2020/08/25

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新冠肺炎疫情之下，多間大型零售商傳出裁員消息，英國大型超市Tesco周一（24日）表示，因網上業務大增，需大量增聘人手，增設1.6萬個長工職位，支援網購業務。

Tesco表示，由於疫情期間，英國採取了封閉措施，令網購業務激增，並錄得「異常增長」。網上的客戶由疫情初期的60萬人，增至最近的150萬人，故增設1.6萬個長工職位，以應付需求。

其他文章：疫情令護膚品牌生意大跌掀裁員潮　Estee Lauder剛宣布裁員3%

其他文章： 【共渡時艱】德國汽車工會將跟資方談判 照提加薪  拋另一條蹺免裁員？

是次招聘將聘請包括10,000名執貨員，負責整理客人的訂單，以及3,000名送貨司機。其中絕大部分的職位是早前為在疫情期間聘僱的臨時員工而設，現時公司希望他們能永久留任。

不過，並非所有零售商的業務在疫情期間都有增長，英國零售商馬莎百貨（Marks & Spencer）早前表示，計劃未來3個月裁員7,000人，以節省成本為後疫情時代做準備。

飲食業同樣受疫情影響，其中薄餅連鎖店 Pizza Express早前表示，因封閉措施及成本上升等原因，永久關閉英國 73 間分店及削減 1,100 個職位。

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責任編輯：楊子瑩

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