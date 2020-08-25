【網店物流小幫手@iM網欄】要輕鬆兼營網店生意 三個關鍵事項

受疫情影響，網購成為很多市民生活的一部份。大家只需安坐家中，按按手機電腦，足不出戶都能買到日常生活所需。在全民皆網購的時代，不少個體戶都有意投入網購市場，零售實體店亦拓展銷售渠道設立網店，以增加收入來源。想節省預備開網店的功夫？以下幾點可讓所有網店新手輕鬆建立及營運網店！

選用合適的網購平台

開設網店是開始網上營銷的第一步，但如果要重新製作一個網頁，需要的時間和資金相對比較高。坊間有很多網購平台簡單易用，而且價格非常相宜，令大家可以快捷輕鬆地展開網上生意，如本地平台Shopline、Boutir，或外國平台Shopify、WooCommerce及Wix等。這些網購平台功能齊全，而且有多個模板供選擇，讓各位新手節省大量時間之餘，又能打造個人化的網店。不同網購平台提供靈活彈性的計劃，部份平台甚至設有免費試用計劃，各位店主可按需要選取合適自己的方案。

揀選主要的宣傳渠道

建立網店後，店主們下一步便需要著手推廣。Facebook專頁和Instagram帳戶當然不可少，定時於平台上發放產品資訊及投放廣告都是最基本的宣傳，除了可以接觸大量的潛在客戶群，更可以累積網店的知名度，為品牌建立基礎。此外，店主也可嘗試在Google投放關鍵字廣告（SEM – Search Engine Marketing），讓潛在顧客更容易搜尋你的網店和產品。如果廣告預算有限，店主們則可考慮搜尋引擎優化 (SEO – Search Engine Optimization)，從而讓你的網店在Google搜尋器中得到更高的排名，獲取免費流量。SEO被視為長期有效的網絡推廣方式，以低成本大幅增加網店曝光的機會。店主們可透過持續優化網店，為訪客提供良好的用戶體驗，長遠建立品牌和擴大客戶群。

尋找網店物流小幫手

經營網店最讓人頭痛的必定是物流部分，如存貨地方、接到訂單後需儘快執貨包裝，以及安排快遞等。由接到訂單到貨物安全地送到顧客手上，過程瑣碎繁複，而且十分費時。因此，為更貼合網店店主的物流需要，坊間就有一些提供嶄新的一站式網店物流服務的公司，服務包括存倉、執貨包裝及出貨服務，以確保所有物流程序準確順暢，讓店主慳掉不少時間和成本。部份網店物流公司更提供線上庫存管理系統，店主只需透過手機，即可隨時隨地掌握自己的貨存和訂單狀態。加上入場門檻低，方案亦有彈性而且靈活，適合不同規模的網店。

想在短時間內建立好基礎，網店店主必需好好利用坊間的資源及合作伙伴，並透過資源整合和管理，提高網店的營運效率，持續為客顧提供良好的購物經驗，必定能在激烈競爭中站穩腳。

作者_葉翠玲簡介 e+Solutions運用多年電商物流經驗，為初創、中小企業提供嶄新的一站式網店物流服務（包括存倉、管理存貨、執貨包裝及安排快遞），協助網店快速成長。在此分享最貼地的物流資訊和庫存管理技巧，解決所有網店店主的物流疑難。

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撰文 : 葉翠玲 e+Solutions項目經理

欄名 : 網店物流小幫手