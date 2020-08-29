【美股焦點】美國科技股市值逾9萬億美元　超越整體歐洲市場

美股科技股自三月帶領大市飆升，美銀全球研究公司的最新數據顯示，截至周五（28日），美國科技板塊的股票市值達到9.1萬億美元， 已經超越了整個歐洲股市的8.9萬億美元，而在2007年，整個歐洲股市的市值曾經是美國科技股的4倍。

事實上，近期科技股已經是美股最擁擠的市場，並引發投資者擔憂。當中投資者的寵兒、「FAAMG」在今年1月時，佔 標準普爾500指數 的比重約為17.5%，顯示該比例已經升至20%。蘋果 市值成為首個突破2萬億美元的上市公司； 至於亞馬遜，自2010年8月至今股價已經翻20倍。

【美股分析】蘋果市值逼近2萬億美元 分析師：股價仍被低估，了解按【 下一頁 】

若從美國和歐洲市場的整體表現上來看，美國市場表現亦拔得頭籌。自2010年初以來，標準普爾500指數上漲了近200%，而歐洲斯托克50指數上漲了13.4%，英國富時100指數僅上漲不足11%。

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編輯：李勝男