  • 31°C
香港時間 : 2020829日 (六) 13:41
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美股焦點】美國科技股市值逾9萬億美元　超越整體歐洲市場

股樓投資 12:55 2020/08/29

分享：

美股科技股自三月帶領大市飆升，美銀全球研究公司的最新數據顯示，截至周五（28日），美國科技板塊的股票市值達到9.1萬億美元，已經超越了整個歐洲股市的8.9萬億美元，而在2007年，整個歐洲股市的市值曾經是美國科技股的4倍。

事實上，近期科技股已經是美股最擁擠的市場，並引發投資者擔憂。當中投資者的寵兒、「FAAMG」在今年1月時，佔標準普爾500指數的比重約為17.5%，顯示該比例已經升至20%。蘋果市值成為首個突破2萬億美元的上市公司；至於亞馬遜，自2010年8月至今股價已經翻20倍。

【美股分析】蘋果市值逼近2萬億美元　分析師：股價仍被低估，了解按【 下一頁 

若從美國和歐洲市場的整體表現上來看，美國市場表現亦拔得頭籌。自2010年初以來，標準普爾500指數上漲了近200%，而歐洲斯托克50指數上漲了13.4%，英國富時100指數僅上漲不足11%。

【美股分析】蘋果市值逼近2萬億美元　分析師：股價仍被低估，了解按【 下一頁 】

iMoney全新網上專欄的內容請按此

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

編輯：李勝男

相關文章

【美股分析】蘋果市值逼近2萬億美元　分析師：股價仍被低估
2020/08/16
【美股分析】蘋果市值逼近2萬億美元　分析師：股價仍被低估
【美股焦點】兩年翻倍　蘋果市值突破兩萬億美元
2020/08/19
【美股焦點】兩年翻倍　蘋果市值突破兩萬億美元
【蘋果分析】大摩看好內地iPhone換機潮　因近七成機齡達兩年以上
2020/08/20
【蘋果分析】大摩看好內地iPhone換機潮　因近七成機齡達兩年以上
【蘋果手機】傳iPhone12系列10月開售　料最低售價699美元
2020/08/24
【蘋果手機】傳iPhone12系列10月開售　料最低售價699美元
【美股焦點】蘋果突破500元大關 疫情見底後升逾120%
2020/08/24
【美股焦點】蘋果突破500元大關 疫情見底後升逾120%
美國 美股

上一篇文章

【餓「新」嘗啖＠iM網】爆汗後坐享山上農家菜 合益蜂場農家菜

下一篇文章

【Mosaic慢慢砌@iM網欄】隱秘而奢華 漫遊拜占庭古城
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒生科技指數】南方恒生科技ETF7.5蚊變42蚊 消息人士：前期投資者真係識搵錢 （新增南方東英回應）
【恒生科技指數】南方恒生科技ETF7.5蚊變42蚊 消息人士：前期投資者真係識搵錢 （新增南方東英回應）
【農夫山泉IPO】認購農夫山泉9633前 不可不知的5件事
【農夫山泉IPO】認購農夫山泉9633前 不可不知的5件事
【疫市筍盤】首期不用50萬　上車客搶住買
【疫市筍盤】首期不用50萬　上車客搶住買
【疫市蝕讓】業主趕住移民英國　買樓僅一年　寧蝕半球走
【疫市蝕讓】業主趕住移民英國　買樓僅一年　寧蝕半球走
【網民熱話】供樓真係會愈供愈輕鬆？　網民：冇加人工更加要買樓！
【網民熱話】供樓真係會愈供愈輕鬆？　網民：冇加人工更加要買樓！
【新股IPO】農夫山泉9633熱爆　抽幾多先能穩獲一手？
【新股IPO】農夫山泉9633熱爆　抽幾多先能穩獲一手？