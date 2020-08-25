【TikTok】正式起訴美國政府　「我們別無選擇」

短片分享應用程式抖音海外版TikTok在美國、印度等地遭封殺。TikTok在周一（24日）宣布，就美國總統特朗普的行政命令，正式提出起訴美國政府，更強調公司是「別無選擇」。

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TikTok入稟美國法院，挑戰特朗普早前簽署封殺TikTok及其母公司字節跳動的行政命令。美方早前指，平台對美國構成國家安全威脅，特朗普在本月6日簽署行政命令，將在45天後禁止美國民眾與TikTok的中國母公司字節跳動有任何業務往來，意味著要強迫TikTok出售給美國企業。

TikTok在網站的公告指，不同意白宮指公司構成國家安全威脅的立場，指其已採取特殊措施，保護TikTok美國用戶數據的隱私和安全。公司又認為，行政命令有可能剝奪了用戶的權利，亦忽略了該公司為證明不與中國政府共享數據且不構成國家安全威脅而做出的努力。

TikTok又表示，其不會輕易起訴政府，但他們別無選擇，只能採取行動保護公司、自己社區和員工的權利。

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責任編輯：楊子瑩