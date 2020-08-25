  • 33°C
香港時間 : 2020825日 (二) 15:07
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美角力】中美貿易代表通話　確認首階段貿易協議有進展

環球政經 14:04 2020/08/25

分享：

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財長努欽（Steven Mnuchin）周一（24日）與中國國務院副總理劉鶴進行電話會議，對首階段貿易協議的執行情況進行了討論，雙方認為貿易協議有進展。

相關文章：【中美角力】貿易戰再開火　中國製拖車組件遭雙反調查

美國貿易代表辦公室表示，中方需要再作出行動實現中方在貿易方面進行結構性改革，以確保更好地保護知識產權、移除美國企業在金融服務及農業的經營障礙、消除強制技術轉移。

相關文章：【中美角力】特朗普簽署公告　禁與解放軍有聯繫研究生入境

內地官媒亦報道稱，雙方就加強兩國宏觀經濟政策協調、中美首階段貿易協議落實等問題進行了具有建設性的對話，同意創造條件繼續推動協議落實。

iMoney全新網上專欄的內容請按此

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

編輯：李勝男

相關文章

憂國安風險　英國擬立新法打擊外資併購
2020/06/08
憂國安風險　英國擬立新法打擊外資併購
2020全球金融科技專利排行榜　10強企業誰屬？（附排行榜）
2020/06/15
2020全球金融科技專利排行榜　10強企業誰屬？（附排行榜）
白宮貿易顧問批TikTok等程式數據予中國索取　華春瑩：可恥的謊言
2020/07/13
白宮貿易顧問批TikTok等程式數據予中國索取　華春瑩：可恥的謊言
指控俄方盜取疫苗情報 英保安大臣：無證據顯示黑客成功取得資料
2020/07/17
指控俄方盜取疫苗情報 英保安大臣：無證據顯示黑客成功取得資料
【趣話財經】要求蘋果公司停止侵犯專利　內地AI公司索賠100億人民幣
2020/08/03
【趣話財經】要求蘋果公司停止侵犯專利　內地AI公司索賠100億人民幣
知識產權 經濟 劉鶴 萊特希澤 金融 知識產權 美國 貿易

上一篇文章

【疫市蝕讓】趁日出康城商場開幕好消出貨 晉海2房業主仍要慘蝕逾138萬急住走

下一篇文章

【農夫山泉IPO】農夫山泉醞釀10年終上市　被喻為「中國的可口可樂」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【農夫山泉IPO】認購農夫山泉9633前　不可不知的5件事
【農夫山泉IPO】認購農夫山泉9633前　不可不知的5件事
【網民熱話】一家三口月入$28,000　$17,500月租單位寧租不供！
【網民熱話】一家三口月入$28,000　$17,500月租單位寧租不供！
【農夫山泉IPO】農夫山泉即日起招股入場費4343元　多間券商已預留逾千億孖展　
【農夫山泉IPO】農夫山泉即日起招股入場費4343元　多間券商已預留逾千億孖展　
【疫市蝕讓】滿名山再現「呼吸Plan」變「出血Plan」 業主累減33%才成功甩貨 慘蝕近2球
【疫市蝕讓】滿名山再現「呼吸Plan」變「出血Plan」 業主累減33%才成功甩貨 慘蝕近2球
【疫市尋筍盤】呎價1萬蚊單位邊度搵?可留意呢5大屋苑
【疫市尋筍盤】呎價1萬蚊單位邊度搵?可留意呢5大屋苑
【豪宅疫情】新移民劈價賣豪宅　連稅慘蝕7,000萬
【豪宅疫情】新移民劈價賣豪宅　連稅慘蝕7,000萬