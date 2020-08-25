【中美角力】中美貿易代表通話　確認首階段貿易協議有進展

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財長努欽（Steven Mnuchin）周一（24日）與中國國務院副總理劉鶴進行電話會議，對首階段貿易協議的執行情況進行了討論，雙方認為貿易協議有進展。

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美國貿易代表辦公室表示，中方需要再作出行動實現中方在貿易方面進行結構性改革，以確保更好地保護知識產權、移除美國企業在金融服務及農業的經營障礙、消除強制技術轉移。

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內地官媒亦報道稱，雙方就加強兩國宏觀經濟政策協調、中美首階段貿易協議落實等問題進行了具有建設性的對話，同意創造條件繼續推動協議落實。

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編輯：李勝男