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【限聚令延長】今日新增約20宗確診個案　周五起晚市堂食延長至晚上9時　戲院、美容院、運動場所重開

即市財經 14:00 2020/08/25

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行政長官林鄭月娥在行政會議前預告社交距離措施將有更新。（馮漢柱攝）

今日午夜到期、涉及限聚令和晚市禁堂食等社交距離措施有更新，現有防疫抗疫措施會延長兩日。食衛局局長陳肇始表示，8月28日會逐步放寬晚市禁堂食及限聚令等防疫抗疫措施，晚市堂食可延長至晚上9時；戲院、美容院、較少身體接觸的運動場所可以重開 ；郊野公園可以不用佩戴口罩；戶外運動可以不用佩戴口罩。不過，食肆維持維持兩人一枱的限制；戲院即使重開仍要分開坐、院內不准飲食；美容院重開細節會與此前相若；郊外公園豁免戴口罩的細節會與稍後公布。

三大主要放寬：

1. 晚市堂食可延長至晚上9時，仍然維持最多兩人一枱；

2. 戲院、美容院、較少身體接觸的戶外運動場所可以重開 ；

3. 郊野公園可以不用佩戴口罩﹐戶外運動可成為合理辯解不戴口罩。

陳肇始認為，延長現有安排兩日，是基於社區仍有隱形傳播，認為有需要再觀察確診宗數能否持續在低數目。

今日新增約20宗確診個案

消息指，香港今日新增約20宗確診個案。林鄭月娥稱，過去4日新冠病毒確診宗數回落，昨日新增9宗個案是7月初以來首次重現單位數，情況相對令人放心，但再次呼籲市民積極社區普及檢測計劃，找出隱性患者。林鄭月娥稱，昨日再有小型群組出現，匡智梨木樹宿舍有3名職員確診，今日也有新增院友確診，坦言難以杜絕個案，重要是快速應變。

林鄭月娥重申社區普及檢測原則是「百分之百自願性質」

被問及全民檢測和社交距離措施之間關係，林鄭月娥重申社區普及檢測原則是「百分之百自願性質」、「願檢盡檢」，不參與不會掛上條件或後果，兩者完全無關係。她補充，現行社交距離措施是歷來最嚴格，是因社會上有隱性患者，希望市民為家人、社會好，若掌握社會傳播風險，能更加安心，更快恢復經濟和生活。

她認為所有反對或抹黑全民檢測計劃都是出於政治因素，抹黑中央，想不到有其他原因。即使有個別知名醫生、公共衛生專家對全民檢測做法和成效置疑，甚至表態不參與。林鄭月娥稱：「我不知為何（I don't know why）。」她重申措施符合國際標準，又指知名人士負很大社會責任，籲他們負責任，在公眾衛生事宜只考慮公眾衛生。

林鄭月娥稱，司局長會繼續與食肆、被關閉處所討論如何可安全地擴大或重啟營業。

林鄭月娥稱，正準備新一年施政報告，但坦言過去數年港府在財政負擔大，新施政報告不會有很多動用公共財政的新措施，會因應過去一年多情況，要在治安、衛生和經濟有更多防備。

 

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編輯：麥德銘

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