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【擴張遇阻】收購被亮紅燈　蒙牛在澳洲交易告吹

股樓投資 10:09 2020/08/25

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蒙牛乳業（02319）宣布與日本麒麟控股就出售澳洲Lion Dairy & Drinks的交易正式告吹，主要因未能取得澳洲當局的批准。蒙牛周二（25日）開市升1.9%。

其他文章：【農夫山泉IPO】農夫山泉醞釀10年終上市　被喻為「中國的可口可樂」

此收購在去年11月提出，蒙牛向日本麒麟控股以6億澳元收購其資產，可是最終被澳洲外資投資審核局（FIRB）否決有關交易。

事實上，蒙牛交易告終，多少跟中國與澳洲關係倒退有關。今年兩國在疫情、貿易關稅方面多次交鋒。先是澳洲總理要求就新冠疫情源頭開展調查，引起中國不滿。

其他文章：【新股IPO】百奧泰生物遞交上市申請　或成首隻先創科板後H股上市企業

另一方面，中方則在澳洲進口產品入手，例曾對澳洲大麥加徵80%關稅；暫停部分澳洲牛肉進口；近日又對澳洲葡萄酒進行反傾銷調查。

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記者：林衛

貿易 牛肉 反傾銷 收購 外資 蒙牛乳業（02319） 香港股票

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