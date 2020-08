【擴張遇阻】收購被亮紅燈　蒙牛在澳洲交易告吹

蒙牛乳業(02319)宣布與日本麒麟控股就出售澳洲Lion Dairy & Drinks的交易正式告吹,主要因未能取得澳洲當局的批准。蒙牛周二(25日)開市升1.9%。

此收購在去年11月提出,蒙牛向日本麒麟控股以6億澳元收購其資產,可是最終被澳洲外資投資審核局(FIRB)否決有關交易。

事實上,蒙牛交易告終,多少跟中國與澳洲關係倒退有關。今年兩國在疫情、貿易關稅方面多次交鋒。先是澳洲總理要求就新冠疫情源頭開展調查,引起中國不滿。

另一方面,中方則在澳洲進口產品入手,例曾對澳洲大麥加徵80%關稅;暫停部分澳洲牛肉進口;近日又對澳洲葡萄酒進行反傾銷調查。

記者:林衛