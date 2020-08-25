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【LVMH收購Tiffany】傳LVMH與Tiffany交易限期延長3個月

即市財經 09:26 2020/08/25

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LVMH收購Tiffany＆Co的交易原訂8月24日完成。

法國奢侈品集團LVMH以162億美元收購Tiffany＆Co（美︰TIF）的交易再現變數。外電引述消息人士指，由於交易文件未有規定必須在8月24日完成，LVMH擬將收購Tiffany＆Co的交易限期延長3個月。LVMH不予置評，Tiffany＆Co則未有回覆。

報道指，LVMH與Tiffany＆Co的交易原先計劃周一（24日）為首個完成交易日期，但Tiffany＆Co早前已向相關部門提交文件，交易可以延至11月24日才完成。另外，歐盟仍未批准有關交易。

受疫情影響，早前有報道指，LVMH考慮與Tiffany重新談判，要求Tiffany降低162億美元的收購作價。惟有消息人士指，LVMH最終沒有尋求重新磋商。

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編輯：袁諾曦

香港股票 疫情 經濟

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