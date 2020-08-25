【LVMH收購Tiffany】傳LVMH與Tiffany交易限期延長3個月

▲ LVMH收購Tiffany＆Co的交易原訂8月24日完成。

法國奢侈品集團LVMH以162億美元收購Tiffany＆Co（美︰TIF）的交易再現變數。外電引述消息人士指，由於交易文件未有規定必須在8月24日完成，LVMH擬將收購Tiffany＆Co的交易限期延長3個月。LVMH不予置評，Tiffany＆Co則未有回覆。

報道指，LVMH與Tiffany＆Co的交易原先計劃周一（24日）為首個完成交易日期，但Tiffany＆Co早前已向相關部門提交文件，交易可以延至11月24日才完成。另外，歐盟仍未批准有關交易。

受疫情影響，早前有報道指，LVMH考慮與Tiffany重新談判，要求Tiffany降低162億美元的收購作價。惟有消息人士指，LVMH最終沒有尋求重新磋商。

相關文章：

LVMH傳考慮要求Tiffany降收購作價 交易或現變數（第二版）

Tiffany聖誕前旺季銷售額反彈 受惠中國需求強勁抵銷香港疲弱

【零售寒冬】奢侈品LV母企LVMH上半年淨利潤按年挫84% 惟中國次季反彈強勁

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：袁諾曦