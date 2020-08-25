【中美貿易協議】中美今早通電　確認貿易協議已有進展

中美貿易協議討論重啟。美國貿易代表辦公室發表聲明指，貿易代表萊特希澤、財長姆欽與中國國務院副總理劉鶴完成定期通話，雙方確認在貿易問題上已有進展。

美國貿易代表辦公室聲明指，中國按首階段貿易協議採取有效的結構性改變，加強保護知識產權，減少美國企業在金融服務、農產品的阻礙，消除強制技術轉移，承諾採取必要措施確保首階段貿易協議取得成功，也會探討中國顯著增加購買美國商品。

新華社表示，雙方就加強兩國宏觀經濟政策協調、中美第一階段經貿協議落實等問題進行了具有建設性的對話。雙方同意創造條件和氛圍，繼續推動中美第一階段經貿協議落實。

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編輯：吳敏芳、麥德銘