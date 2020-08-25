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【港股市況】阿里巴巴突破270關　舊經濟股造好滙豐升逾2%國泰升逾6%（不斷更新）

即市財經 10:17 2020/08/25

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港股市況不斷更新

美國批准以新冠肺炎康復者的血漿作為治療方法，市場憧憬疫情有望受控，美股上升，納指及標普500指數再創歷史新高兼收市新高。美元上升，金價下跌。農夫山泉  （新上市編號：09633）  來港IPO，港滙再觸及7.75強方兌換保證，金管局在今晨5時承接約8300萬美元沽盤，向市場注資6.43億港元，銀行體系結餘增至1883.83億港元。亞太區股市早段跟隨美股上升。

【10：15】農夫山泉今日首日招股，西藏水資源 （01115） 盤高見0.9元後倒跌，現挫15%，最新報0.68元，成交額3526萬元。

【09：54】美國航空股昨夜領漲，本港上市的航空股今早亦造好，國泰 （00293） 升近7%，最新報6.09元，盤中高見6.1元，成交額5636萬元。另外，內航股亦造好，東航 （00670） 現漲5.7%、中國國航  （00753） 現升4.9%、 南方航空  （01055） 升5.1%。

【09：47】西部水泥 （02233） 中期盈利下跌逾半成，股價下挫，現挫近1成，報1.47元，盤中低見1.44元，成交額5931萬元。西部水泥中期盈利7.52億人民幣，按年下跌5.19%；每股盈利13.8分，不派發中期息。

【09：43】瑞聲科技 （02018） 績後未止跌，最新跌3.6%，報51.1元，成交額1.6億元。

【09：30】個別舊經濟股造好，滙豐 （00005） 現升2.5%，報34.75元。內需股的康師傅 （00322） 績後造好，高開11%。康師傅上半年純利大增58.4%至23.8億元（人民幣，下同），創歷史新高，EBITDA亦升24.4%至51.7億元。

【康師傅業績】康師傅彈11%　半年盈利增58%創新高

【09：20】恒指今早高開35點，開報25587點。阿里巴巴 （09988） 高開逾2%，突破270元關口。美團 （03690） 低開0.45%，報264.6元；騰訊 （00700） 暫無升跌，報548元。

【螞蟻IPO】阿里巴巴股價創新高　螞蟻集團IPO入直路、董事名單首曝光

【09：14】8月期指高開61點，報25568點；9月期指高開64點，報25480點。

【09：05】台股今早上升，台灣加權指數早段升0.6%。

【08：50】日韓股市今早向上，日股、韓股現各升逾1%。

香港股票 阿里巴巴－SW（09988） 康師傅（00322） 滙豐控股（00005） 恒生指數 美股 兌換保證 香港金融管理局 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數

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