【港況市況】納指標指創新高　恒指高開35點阿里巴巴突破270關（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美國批准以新冠肺炎康復者的血漿作為治療方法，市場憧憬疫情有望受控，美股上升，納指及標普500指數再創歷史新高兼收市新高。美元上升，金價下跌。

農夫山泉 （新上市編號：09633） 來港IPO，港滙再觸及7.75強方兌換保證，金管局在今晨5時承接約8300萬美元沽盤，向市場注資6.43億港元，銀行體系結餘增至1883.83億港元。亞太區股市早段跟隨美股上升。

【09：20】恒指今早高開35點，開報25587點。阿里巴巴 （09988） 高開逾2%，突破270元關口。美團 （03690） 低開0.45%，報264.6元；騰訊 （00700） 暫無升跌，報548元。

農夫山泉今日首日招股，同屬內需股的康師傅 （00322） 績後造好，高開11%。康師傅上半年純利大增58.4%至23.8億元（人民幣，下同），創歷史新高，EBITDA亦升24.4%至51.7億元。

【09：14】8月期指高開61點，報25568點；9月期指高開64點，報25480點。

【09：05】台股今早上升，台灣加權指數早段升0.6%。

【08：50】日韓股市今早向上，日股、韓股現各升逾1%。