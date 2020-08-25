【恒指夜期】螞蟻正式遞交上市申請　恒指夜期微跌22點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美國批准以新冠肺炎康復者的血漿作為治療方法，市場憧憬疫情有望受控，美股上升，納指及標普500指數再創歷史新高兼收市新高。美元上升，金價下跌。農夫山泉 （新上市編號：09633） 來港IPO，港滙再觸及7.75強方兌換保證，金管局在今晨5時承接約8300萬美元沽盤，向市場注資6.43億港元，銀行體系結餘增至1883.83億港元。

恒生指數全日跌65點，收報25486點，國指跌45點，收報10291點。騰訊（00700）跌0.6%，收報544.5元，美團（03690）跌3.1%，收報257.6元，舜宇（02382）跌4.8%，收報119元。

恒指下跌，撐起指數的是滙豐（00005）及申洲（02313），若科網股乏力，恒指走勢仍弱，滙豐後市對恒指有支撐作用，但申洲走勢則較短綫，在儲局年會前，未必有清楚方向。

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即時市況

【21：07】夜期跌22點。

【20：38】恒指夜期報25441點，跌19點，低水45點。

【19：35】恒指夜期報25448點，跌12點，低水38點。

【17：24】阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻正式遞交上市申請，該股美股ADS盤前再升，換算本港價報270.3元，意味股價再揚。恒指夜期則微彈7點。

【16：10】恒指全日收報25486點，跌65點，全日成交額1288億元。ATMX中，僅阿里巴巴 （09988） 獨升，騰訊 （00700） 全日跌0.6%，報544.5元；美團 （03690） 全日回吐3%，報257.6元；小米 （01810） 跌1.7%，報18.12元。阿里巴巴全日升1.8%，報269.2元，未能收於270元之上。

手機設備股下挫，瑞聲 （02018） 及舜宇 （02382） 雙雙遭大行唱淡，分別跌7.4%及4.8%，全日收49.1元及119元。

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康師傅 （00322） 績佳，全日升12.4%，收15.24元。申洲國際 （02313） 績後一度升逾18%，盤中高見131.1元，全日收119.2元，升7.9%。

【16：00】恒指U盤前跌36點。

【14：42】阿里健康 （00241） 現挫近8%，最新報17.54元，成交額9.2億元。另外，平安好醫生 （01833） 跌逾2%，最新報105.1元。

【14：30】港股跌幅收窄至不足50點，重返25500點上。澳門和廣東進一步放寬出入境措施，周三早上6時起，兩地牌車憑7天內有效新冠病毒測試證明的健康碼，可恢復通行。濠賭股上升，銀娛 （00027） 升逾4%，最新報63.4元；金沙中國 （01928） 升逾4%，最新報35.05元。永利澳門 （01128） 現升4.5%、美高梅 （02282） 現升3.6%、澳博 （00880） 升6.2%、新濠國際 （00200） 升3.7%。

【14：20】碧桂園 （02007） 放榜後股價下挫，現跌逾2%，最新報10.18元。碧桂園上半年少賺9.6%至141.3億元人民幣，核心淨利潤跌8.6%至146.1億元人民幣，派中期息削一成至20.55分。

【13：47】中國太平 （00966） 上半年新業務價值大跌58.7%至27.1億元；純利亦因缺少去年的稅務優惠政策，以及信託及投資基金出現減值損失，而大幅倒退57.3%至28.8億元。中國太平午後跌近半成，現報13.68元。

【13：42】美團 （03690） 午後跌幅大，現跌3.7%，報256元；京東 （09618） 午後轉跌，現軟0.3%，報298.2元，成交額16.5億元。

【13：36】食物及衞生局局長陳肇始表示，限聚令、禁堂食措施延長兩日。港視 （01137） 現跌逾8.7%，最新報8.7元，成交額1.41億元。餐飲股方面，大家樂 （00341） 、大快活 （00052） 變動不大，翠華 （01314） 、太興 （06811） 齊升逾3%、

【13：16】港交所 （00388） 午後跌幅擴大，現跌1.3%，最新報376.2元。

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【13：06】申洲國際 （02313） 上半年多賺4%至25.1億人民幣，若剔除零售業務退出的影響，純利按年增長約為1.5%，中期息維持0.9港元。申洲國際股價現升7.4%，報118.7元。

【12：05】港股半日跌約135點，午收25416點。ATMX僅阿里巴巴上升，阿里巴巴盤中高見274.4元，但其後跌幅收窄，中午收報269.4元，升1.9%；騰訊 （00700） 半日跌1.6%，報539.5元；美團 （03690） 半日回吐2.7%，報258.6元；小米 （01810） 跌2.6%，報17.96元。手機設備股下挫，瑞聲 （02018） 績後遭大行唱淡，半日跌7.3%，跌穿50元關口，午收49.15元；舜宇 （02382） 跌4%，最新報119.5元。

【11：55】港股臨收市跌幅擴大，現跌186點，失守25400關。

【11：33】農夫山泉 （新上市編號：09633） 今日首日招股，集資75.7億至83.46億元。港元拆息今日短升長跌，隔夜拆息最新報0.05679厘﹐較上日跌0.089個基點；一星期拆息報0.18875厘，升5.3個基點；兩星期拆息最新報0.225厘，較上日升3.3個基點。一個月拆息最新報0.26375厘，升1.7個基點。

【11：14】IPO市場當旺，農夫山泉 （新上市編號：09633） ，百勝據報最快本周闖關，下月來港第二上市，但港交所 （00388） 股價今早未受惠，最新報378元，跌0.8%。高盛發表報告，降港交所評級至「沽售」，目標價335元。

【11：01】科通芯城 （00400） 發盈喜，預測上半年賺173%。該股現升23%，報1.48元，成交額2720萬元。

【10：49】港視 （01137） 今日回吐，現跌6.9%，報9.04元，成交額6919萬元。

【10：41】手機設備股向下，瑞聲 （02018） 績後遭大行唱淡，現跌6.5%，跌穿50元關口，最新報49.55元；舜宇 （02382） 跌逾半成，最新報118.4元。另外，高偉電張 （01415） 跌1.5%，報3.19元。

【10：28】ATMX個別發展，4股中僅阿里巴巴 （09988） 上升，阿里現升逾2%，最新報270.4元；美團 （03690） 昨創新高後，今日回吐逾1%，最新報263元，成交額21.6億元；騰訊 （00700） 現跌0.9%，最新報543元；明日放榜的小米 （01810） 現跌0.4%，報18.36元。

另外，京東 （09618） 現升0.5%，最新報300.6元，盤中高見302元，創52周新高。網易 （09999） 則跌0.7%，報152.9元。

【10：15】農夫山泉今日首日招股，西藏水資源 （01115） 盤高見0.9元後倒跌，現挫15%，最新報0.68元，成交額3526萬元。

【09：54】美國航空股昨夜領漲，本港上市的航空股今早亦造好，國泰 （00293） 升近7%，最新報6.09元，盤中高見6.1元，成交額5636萬元。另外，內航股亦造好，東航 （00670） 現漲5.7%、中國國航 （00753） 現升4.9%、 南方航空 （01055） 升5.1%。

【09：47】西部水泥 （02233） 中期盈利下跌逾半成，股價下挫，現挫近1成，報1.47元，盤中低見1.44元，成交額5931萬元。西部水泥中期盈利7.52億人民幣，按年下跌5.19%；每股盈利13.8分，不派發中期息。

【09：43】瑞聲科技 （02018） 績後未止跌，最新跌3.6%，報51.1元，成交額1.6億元。

【09：30】個別舊經濟股造好，滙豐 （00005） 現升2.5%，報34.75元。內需股的康師傅 （00322） 績後造好，高開11%。康師傅上半年純利大增58.4%至23.8億元（人民幣，下同），創歷史新高，EBITDA亦升24.4%至51.7億元。

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【09：20】恒指今早高開35點，開報25587點。阿里巴巴 （09988） 高開逾2%，突破270元關口。美團 （03690） 低開0.45%，報264.6元；騰訊 （00700） 暫無升跌，報548元。

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【09：14】8月期指高開61點，報25568點；9月期指高開64點，報25480點。

【09：05】台股今早上升，台灣加權指數早段升0.6%。

【08：50】日韓股市今早向上，日股、韓股現各升逾1%。

編輯：吳敏芳