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【收購觸礁】蒙牛終止收購澳洲Lion Dairy and Drinks交易 傳遭澳洲政府拒批

即市財經 10:38 2020/08/25

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蒙牛指出，終止股份買賣協議對集團現時之營運、業務或財務狀況並不會造成重大不利影響。

蒙牛 （02319） 宣布，終止收購澳洲乳品及飲品公司Lion Dairy and Drinks股份交易，反映公司的海外擴張計劃遇阻。蒙牛指出，終止股份買賣協議對集團現時之營運、業務或財務狀況並不會造成重大不利影響。蒙牛開市微升0.7%，惟隨即轉跌，最新跌1.5%至35.1元。

蒙牛發通告指，由於其中一項條件未能於先決條件屆滿日期達成，訂約方於8月24日以書面方式終止股份買賣協議。

該集團於去年11月24日向澳洲食品公司Kirin Foods Australia，以6億澳元收購Lion Dairy and Drinks。

蒙牛無交代是哪一條件未達成，而澳洲傳媒此前報道，澳洲政府拒絕批准蒙牛收購Lion Dairy and Drinks股權之交易。

相關文章：蒙牛購澳洲Lion Dairy傳遭財長否決　全日跌3.7%藍籌最差

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編輯：吳敏芳

香港股票 蒙牛乳業（02319） 澳洲 收購

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