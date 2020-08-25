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美股上升納指及標指再創新高　金價下跌

即市財經 07:50 2020/08/25

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納指及標普500指數再創歷史新高兼收市新高。

納指及標指再創歷史高

美國批准以新冠肺炎康復者的血漿作為治療方法，市場憧憬疫情有望受控，美股上升，納指及標普500指數再創歷史新高兼收市新高。

道瓊斯工業平均指數收報28308點， 升378點， 升1.35%；標準普爾500指數連續兩日創歷史新高， 高見3432點，收報3431點， 升1%，首次突破3400點。蘋果股價再創新高，收報503.43元，升1.2%。納指亦創歷史新高， 高見11462點； 收報11379點， 升67點， 升幅0.6%。

港股ADR個別發展

港股ADR收報25,807點，升255點或0.99%。滙豐 （00005） ADR折合港元計收報34.49元， 較本港收市高0.59元； 騰訊 （00700） ADR收報542.2元， 低5.8元。恒指夜期收報25402點， 跌108點， 低水150點， 合約成交16663張。

紐約期油升0.66%

兩個颶風正逼近墨西哥灣， 導致墨西哥灣超過一半的海上石油生產設施關閉， 刺激油價上升。紐約10月期油終止兩連跌； 收報每桶42.62美元， 升28美仙， 升0.66%；倫敦10月布蘭特期油終止三連跌； 收報每桶45.13美元，升幅1.76%。

美滙指數微升

美滙指數上升，報93.29，升0.05%。美國10年期債息報0.65厘。

紐約12月期金創近一個月低

新冠病毒治療方法有進展，加上美元反彈，金價下跌。紐約12月期金創近一個月收市新低； 收報每安士1939.2美元， 跌7.8美元， 跌幅0.4%。 現貨金在1931美元附近徘徊。

編輯：吳敏芳

欄名 : 金股滙行情

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