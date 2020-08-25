【美股收市】憧憬疫苗報喜 道指漲378點 標指納指再破頂

外電消息稱，美國總統特朗普計劃在11月大選前推動新冠疫苗面世，加上美國批准以康復者的血漿治療患者，消息均利好大市氣氛，美股全綫上漲，標指納指續破頂。

另外，眾議院以257票支持、150票反對通過為郵政部門撥款250億美元的議案。相關議案仍要通過參議院，經總統簽署後才能落實。

道指收報28308點，升378點或1.4%；標指收報3431點，升34點或1%；納指收報11379點，升67點或0.6%。

波音勁彈6.4%，為表現最強的道指成份股 ; 受拆股因素驅動，蘋果（美：AAPL）最多升逾3%，收報503.79美元，升1.27%，再創新高 ; Tesla（美：TSLA）則先升後回。

摩根士丹利把Apple目標價由431美元大幅上調至520美元，重申「增持」評級，認為股價仍有「折讓」，並有進一步上升空間。

美國新確診數字持續下降，帶動市場樂觀情緒。美國食物及藥品管理局（FDA）緊急授權對留院肺疫病人使用血漿治療法；有傳美正考慮加快於大選前，在美國使用目前仍處於試驗階段的英國疫苗。

美銀認為，股市已經對央行的寬鬆政策「上癮」，隨着全球各國政府、央行持續推出刺激政策推升通脹，加上美元明顯貶值，整體前景將再次變得更有利於價值股。該行首席投資策略師Michael Hartnett指。

不過，美國全國商業經濟協會（NABE）調查顯示，有三分二的經濟師認為，目前美國仍陷於2月開始的衰退當中。有8成受訪者表示，目前最少有25%機會出現「雙底衰退」。另外，有一半受訪經濟師預期，美國GDP要待2022年才可回復至去年第四季水平。大部分受訪者認為，國會有需要延長援助經濟措施，22%預期新一輪紓困方案規模應介乎1.5萬億至2萬億美元。

交易商觀望聯儲局主席鮑威爾周四將於傑克森霍爾(Jackson Hole)網上年會發表講話，美滙先跌後穩，金價下挫，創近一個月新低 ; 紐約12月期金收報1939.2美元，跌7.8美元或0.4%。

颶風與熱帶風暴逼近墨西哥灣，石油企業已經關閉墨西哥灣內的57.6%石油生產設施；紐約期油升0.4%。

責任編輯：柯志宏

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