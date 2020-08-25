【農夫山泉IPO】農夫山泉醞釀10年終上市　被喻為「中國的可口可樂」

醞釀10年，農夫山泉終於上市了！

農夫山泉創辦人鍾睒睒在2017年，曾經公開講過：「資本市場講究需求與被需求，但農夫山泉現在沒需求，因此不需要上市。」

如今事隔3年，農夫山泉終於要上市了，而且選擇落戶香港市場，而非依循2008年在A股上市的計劃，到底何解？然而，農夫山泉早於2008年就曾計劃上市，並聘請了中信證券做上市輔導，但歷時10年的上市輔導，於2018年暫停。

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大家都很關心農夫山泉，自上市消息傳出以來已一直掀起市場的各方討論。與此同時，大家一方面常問及何時會上市，但當真的要上市了，市場上又在質疑為什麼公司不缺錢，又要上市呢？

其實不能理解，相信行業日趨激烈的競爭或者是一大原因，創辦人鍾睒睒多年前曾經講過不會上市，但現在.....只能說是「環境迫成」，尤其農夫山泉近年開始要多元化發展。

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農夫山泉雖然是以礦泉水起家，過半收入來自飲用水，但近年也在積極謀求產品綫木和市場多元化發展。2019年農夫山泉推出近10款新產品，包括運動飲料、植物蛋白類酸奶、面膜、身體乳、咖啡等；下半年開始又推出低温NFC果汁、含鋰型天然礦泉水，以及蘇打礦泉水等。

至於瓶裝水方面，內地目前的瓶裝水市場競爭更是愈來愈激烈，包括怡寶、康師傅、百歲山、娃哈哈、冰露、冰泉等品牌大家爭得頭崩額裂，農夫山泉要站穩其龍頭地位，自己需要多更多資金來發展。當然還要有足夠資金面對來勢洶洶的國際品牌。

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另一方面，鍾睒睒曾直言，「農夫山泉的競爭者從來就是國際品牌。」這樣就更有上市的必要，如此才能夠增強在渠道、品牌和國際化上的投入。上市是一家企業打造國際品牌，佈局全球市場的一條通道。

農夫山泉被喻為「中國版的可口可樂」，冀股價同樣能暴漲55倍,大家又怎樣看？

下表:農夫山泉和可口可樂2019年淨資產收益率比較

可口可樂 農夫山泉 淨資產收益率(%) 49.6 40.8 銷售淨利率(%) 24.11 20.62 總資產周轉率 0.44 1.24 權益乘數 4.09 1.8

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記者：張以正